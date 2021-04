Jador a spus totul despre Faimoși! Ce părere are artistul despre unii dintre colegii lui. „Nu e atât de rău pe cât vrea”

Jador a părăsit competiția Survivor România. Artistul s-a întors în țară, iar în cadrul unei emisiuni de televiziune a făcut câteva dezvăluiri despre foștii săi colegi. Artistul a petrecut luni de zile alături de ei și i-a cunoscut îndeaproape.

Proaspăt întors din Republica Dominicană, Jador a făcut câteva dezvăluiri despre Faimoși. Invitat în cadrul emisiunii „Teo Show”, artistul i-a caracterizat prin câteva cuvinte pe foștii săi colegi. În ceea ce privește partea masculină a echipei, Jador a declarat că toți băieții sunt extrem de puternici, însă unii dintre ei au încercat să pară puțini mai duri decât sunt. Însă, per total a avut numai cuvinte de laudă. (CITEȘTE ȘI: JADOR, DEZVĂLUIRI DIN CULISELE SURVIVOR ROMÂNIA! CE ÎL LĂSAU PRODUCĂTORII EMISIUNII SĂ FACĂ PE ZANNI)

„Cătălin Moroșanu: Șeful meu

Cosmin: Un campion! Mi-aș dori să fiu ca el, are un bun simt ieșit din comun, o educație aleasă!

Culiță Sterp: Are un suflet la fel de bun și iubesc toată familia lui. E prietenul meu și eu sunt prietenul lui. Culiță mă iubește și eu îl iubesc pe el.

Zanni: Unul dintre cei mai ambițioși oameni, el cu Elena. Elena e puțin mai ambițioasă pentru ca pe el totuși îl așteaptă Alex Velea. E un băiat foarte bun, nu e atât de rău pe cât vrea el să pară.

Sebi: Își dorește foarte mult să rămână în competiție. Eu știu poveștile la fiecare și am empatizat cu fiecare, asta îl are pe frate-su, a stat în comă, s-a mutat în Germania pentru el.”, a spus Jador, în cadrul emisiunii „Teo Show”.

Jador spune totul despre Faimoase

În ceea ce le privește pe fetele care au fost în competiție și aici Jador a avut numai cuvinte de laudă. Mai mult, unele dintre el chiar i-au atras atenția și i-au stârnit admirația, în special Majda. (VEZI ȘI: CU CINE AR FI VRUT JADOR SĂ SE CUPLEZE, LA SURVIVOR ROMÂNIA: „ÎI PLĂCEA DE MINE, PÂNĂ SĂ INTERVINĂ ALȚII”)

„Elena: O fată extraordinară, cu un suflet de milioane. Are o educație aleasă, ea si când stătea la plajă stătea așa dreaptă. Ea mânca cu cuțitul și furculița.

Majda: Cel mai bun suflet de femeie care a fost vreodată la Survivor. Dacă mi-aș dori o șotie, aș vrea să aibă sufletul ei.

Roxana Nemeș: E frumoasă tare! M-am trezit într-o dimineață și am privit-o în ochi. Dormea pe scândură și am deschis ochii și a deschis și ea ochii și a început să zâmbească. Și ochii ăia… Bă, ce frumoasă e! E foarte frumoasă Nemeș.

Ana Porgras: Are un bun simt ieșit din comun. Ana era buna, nu merita nominalizata, nu merita nimeni din echipa mea. Mă gândeam ca e iubita lui Zanni, el era iubit, mă gândeam ca era votată. Nu am vrut sa dau în iubirea lor. Nu am vrut așa ceva. Mie îmi place foarte mult de ea și sunt sigur că nu ar putea vorbi urat nici ea la adresa mea.”, a mai spus Jador.