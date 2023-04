Jador, în lacrimi înainte de Paşte? „M-a lăsat, sufăr după despărţirea de ea”

După ce în urmă cu câteva zile a fost surprins de paparazzi CANCAN.RO alături de Andreea Bălan, Jador a făcut noi dezvăluiri incredibile. Celebrul cântăreț a recunoscut în cadrul unei emisiuni că trece prin momente dificile după despărțirea de fosta sa iubită. Mai mult, Jador a explicat că sub aparența de băiat dur, el este un romantic incurabil. Citește în continuare cum a fost artistul părăsit de iubită chiar în prag de sărbători.

Jador este unul dintre cei mai de succes cântăreți din România, melodiile lui dominând topurile muzicale. Cu o carieră înfloritoare, artistul se bucură de mare trecere în rândul femeilor frumoase. Totuși, în ciuda atuurilor evidente pe care le are, Jador nu este nici pe departe tipul dur care pare de la distanță. El a dezvăluit recent că suferă destul de mult după ce ultima sa iubită l-a părăsit chiar înaintea sărbătorilor.

Jador trece prin momente dificile după ce a fost părăsit de iubită. Cine este femeia care l-a făcut să sufere pe cântăreț

În urmă cu câteva zile Jador a fost surprins în compania Andreei Bălan, gesturile dintre cei doi lăsând de înțeles că între ei este ceva mai mult decât o prietenie platonică. Totuși, se pare că viața amoroasă a artistului este neașteptat de anostă în acest moment.

Invitat la emisiunea ”Bărbați vs Femei”, moderată de Bogdan Mocanu și Bianca Comănici, Jador a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate. El le-a povestit celor doi că momentan nu este implicat într-o relație. Mai mult, artistul a recunoscut că suferă, încă, după ce a fost părăsit de iubita sa, Hoder. În plus, Jador a ținut să sublinieze că este un tip extrem de liniștit și se poartă foarte frumos cu partenerele sale de viață, uneori ajungând să regrete acest lucru.

„Acum sunt singur. Am fost cu Hoder, am fost cu Neagra, acum nu mai sunt cu nimeni. Hoder m-a lăsat. Nu știu dacă sufăr. Sufăr? Sufăr oleacă. Eu nu sunt golan, sunt foarte ok cu fetele. Ba chiar îmi pare rău că m-am comportat atât de drăguț”, a declarat Jador.

