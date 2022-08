Jador, reacție tranșantă după ce a fost jefuit de prieteni: ”Mesaj direct pentru cel care mi-a ciordit din casă”

Recent, Jador a trecut prin momente grele. Cântărețul a avut o reacție tranșantă, după ce a sesizat că a fost jefuit de un prieten chiar în propria casă.

Jador a întâmpinat o problemă, de data aceasta legată de grupul de prieteni pe care îl are. Cântărețul a mărturisit faptul că a fost jefuit în propria casă de unul dintre cei pe care îi considera prieteni. În acest sens, artistul a dorit să transmită un mesaj tranșant. Jador susține că i-a fost alături atât cât a putut, chiar și în condițiile în care știa faptul că amicul său și-ar mai fi însușit bani din casă.

”Mesaj direct pentru cel care mi-a ciordit din casă. Fratelo, eu mă bucur că am putut să îți fiu alături, să îți ajut familia, să nu o las să moară de foame, ți-am dat bani de fiecare dată când am cerut și știam că mai ciordești de la mine din casă, așa, câțiva leuți, nu știu ce, n-am fost supărat și nici de data asta nu am fost supărat că mi-ai luat cam multicei bani”, a spus Jador.

Cât încasează Jador într-o singură oră de cântat?

Înainte de pandemie, Jador se prezenta fizic la concertele și evenimentele pe care le avea de susținut. Fie că erau în România sau peste hotare, artistul cerea câteva mii de euro doar pentru o oră de cântat, alături de trupa sa de muzicanți. Astfel, ar fi cerut între 4000 și 5000 de euro pentru o singură oră de cântat. Iar, în condițiile în care i se cerea ca actul artistic să fie mai lung de o oră, atunci organizatorul trebuia să mărească și onorariul.

