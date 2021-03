Jerry Gane e istorie pentru Dinamo: „Dacă câștigam rămâneam!”

Tehnicianul Jerry Gane și-a dat demisia la finalul partidei pierdută de Dinamo pe teren propriu cu FC Argeș, scor 1-2, meci disputat în cadrul rundei cu numărul 27 din Liga 1.

„Este foarte greu, i-am anunțat și pe băieți în vestiar, mă opresc aici, le mulțumesc băieților, n-am ce să le reproșez. Am luat imediat după meci decizia, am stat cu băieții și le-am transmis, rămâne între noi cum au reacționat. Dacă câștigam, rămăneam, exista curaj, dar rezultatele ne-au lipsit. Suporterii au dreptate că echipa nu merge, în iarnă era totul bine, cu cei din DDB nu am apucat să vorbesc, o să vorbesc acuma. E nevoie de schimbare, poate cine va veni va oferi mai multă încredere, Dinamo are nevoie. Eu mi-am asumat când situația era dificilă, nu zic că acum e bine, dar situația e dificilă în continuare. Și eu am trecut prin multe, foarte multe lucruri, în fiecare zi trebuia să trec prin multe probleme”, a declarat Jerry Gane, la finalul meciului cu FC Argeș.

În urma eșecului cu piteștenii, Dinamo se află pe locul 14 din Liga 1, cu 27 de puncte.

De partea cealaltă cu cele trei puncte acumulate după victoria bifată în „Groapă”, piteștenii au acumulat 36 de puncte, cu unul mai puțin decât FC Botoșani și Academica Clinceni, formații aflate pe locurile 5 și 6, ultimele care asigură prezența în play-off.

Rezultate etapa a 27-a Liga 1

Gaz Metan Mediaş – Universitatea Craiova 0-2

Academica Clinceni – FC Voluntari 0-1

FC Hermannstadt – Viitorul 0-0

UTA Arad – FCSB 0-1

Chindia Târgovişte – Astra Giurgiu 0-1

CFR Cluj – Politehnica Iași 4-0

FC Botoşani – Sepsi OSK 1-2

Dinamo Bucureşti – FC Argeș 1-2