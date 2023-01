Jobul ideal există! O campanie își plătește angajații să nu muncească timp de 2 luni

Există ceva mai frumos decât un job la care să nu muncești, dar să primești bani? Ei bine, acest lucru este real! O companie americană își plătește angajații, cu vechime de cel puțin 10 ani, să-și ia o vacanță de 2 luni.

Da, ai auzit bine! Există un job unde ești plătit pe o perioadă de 2 luni, fără să muncești, să nu răspunzi la telefoane sau email-uri, și, totuși, să iei bani pentru asta.

Stoltz este o companie de marketing din statul american Idaho, ce a ales o metodă inedită. Mai exact, își plătește angajații să nu muncească și mai mult decât atât, le dă și un bonus de 1.000 de dolari celor care fac 10 ani de vechime în firmă, relatează Insider.

O angajată a povestit experiența sa cu organizația respectivă și susține că ideea pe care a avut-o angajatorul ei a fost una extrem de benefică pentru sănătatea emoțională și psihică, astfel încât, nu a mai vrut să-și dea demisia.

„Timp de opt săptămâni în această vară nu am lucrat. Eram încă angajată, dar nu am răspuns la un e-mail, nu am participat la o întâlnire sau nu am vorbit cu un client la telefon. Timp de două luni, pur și simplu am petrecut timp cu familia și mi-am reîncărcat bateriile. Și prin toate acestea, nu am fost concediată, nu a fost nicio mustrare oficială și am fost plătită tot timpul. De fapt, a fost ideea angajatorului meu.

(…) Așa că, atunci când am depășit recent acel prag de 10 ani, am devenit primul membru al echipei care și-a făcut bagajele și s-a deconectat timp de două luni”, relatează femeia, potrivit sursei citate.

„M-a făcut mai pasionată de munca mea și de locul meu de muncă”

Femeia mai susține că acest metodă pe care angajatorul său a implementat-o ar trebui să fie aplicată și în alte organizații, asta pentru că s-a dovedit că această perioadă de repaus plătită contribuie la eficiența angajaților și la creșterea performanțelor atât individuale, cât și de grup.

„Unii angajatori susțin că oferirea de concedii plătite nu va ajuta la menținerea angajaților în preajmă, dar perioada sabatică m-a făcut mai pasionată de munca mea – și de locul meu de muncă – ca niciodată.

La sfârșitul verii, m-am întors într-o echipă care încă mă susține, mă încurajează și mă inspiră. Vreau să spun când spun că mi-au fost dor de ei. Și din moment ce ne petrecem o treime din viață la serviciu (sau aproximativ 90.000 de ore) cu colegii noștri, este imperativ ca organizațiile să aibă grijă de întregul uman”.