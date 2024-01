Jobul plătit cu 3000 de lei pentru 5 ore de muncă pe zi! Tânărul care îl practică se laudă cu banii: „Fără șef, fără birou”

Un tânăr a ajuns să câștige circa 3000 de lei pe zi, pentru doar 5 ore de muncă. Se ocupă de treburile gospodărești ale altor persoane și se pare că totul îi merge ca pe roate. Și-a făcut propria afacere din acest „job”, iar acum are o mică avere. S-a lăudat pe internet și le-a spus tuturor de unde vine succesul lui. Mulți au rămas șocați să audă cât de ușor face banii!

Spencer Claeys, din Seattle, a dezvăluit jobul perfect pentru el. Lucrează timp de 5 ore în fiecare zi, făcând treburile altora gospodărești. Așa câștigă 500 de lire, fără să depună prea mult efort. Și-a înființat și o firmă de curățenie, care-i merge strună. Curăță jgheaburile și acoperișurile oamenilor pentru 150 de lire.

„Azi am dormit și m-am dus la muncă la 14:00. Am lucrat până la 7 și am câștigat 530 de lire sterline. Totul într-o zi de muncă. Fără șef, fără birou și am fost plătit în aceeași zi”, a ținut să spună tânărul, pe TikTok.