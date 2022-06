Jon Snow se întoarce! Surpriză colosală pentru fanii Games of Thrones

Jon Snow, celebrul personaj din serialul „Urzeala Tronurilor / Game of Thrones” iubit de milioane de fani din ăntreaga lume, va reveni pe micile ecrane, într-un nou spin-off, care este în dezvoltare în acest moment la HBO, potrivit Variety.

Kit Harington își va relua rolul în serialul live-action al cărei acțiune ar avea loc după evenimentele din „Game of Thrones”. Astfel, intriga va continua, în ciuda faptul că mulți au crezut că ultimul sezon al seriei a fost un sfârșit categoric.

Astfel, este posibil ca și alte personaje familiare – precum surorile sale vitrege Arya Stark (Maisie Williams) și Sansa Stark (Sophie Turner) – să apară în serial.

Jon Snow a descoperit că numele său adevărat este Aegon Targaryen

În cel de-al optulea și ultimul sezon al lui Thrones, Jon Snow a descoperit că numele său adevărat este Aegon Targaryen, un potențial moștenitor al Tronului de Fier. În finalul seriei, el a fost exilat din Westeros și a călătorit la nordul Zidului împreună cu Wildlings pentru a-și lăsa vechea viață în urmă.

De când și-a terminat munca în cele opt sezoane din GoT, Harington a apărut în producţia Marvel „Eternals” din 2021. De asemenea, în acest an l-a întruchipat pe shakesperianul rege Henric al V-lea pe scena Teatrului Național din Londra.

Autorul Game of Thrones, George R.R. Martin, şi-a informat nu de mult fanii cu privire la o serie de spectacole animate și de acțiune live planificate, plasate în universul Game of Thrones.

Când apare „House of the Dragon”

Serialul prequel „Casa Dragonului / House of The Dragon”, care are loc cu 200 de ani înainte de seria originală, are premiera pe 21 august.

Povestea se concentrează pe Casa Targaryen și războiul civil care aduce sfârșitul acesteia. Casa Targaryen conduce regatul Westeros, iar ascensiunea lor la putere a fost posibilă datorită relației speciale cu dragonii. Evenimentele din „House of the Dragon” marchează începutul sfârșitului pentru Casa Targaryen, care pierde tot din cauza luptei pentru putere dintre membrii familiei, după cum știm din „Urzeala Tronurilor”. Din Casa Targaryen fac parte Daenerys, mama dragonilor, dar și Jon Snow aka Aegon Targaryen.