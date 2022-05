Jorge, dezvăluiri sincere despre copilăria sa. Artistul a fost victima bullying-ului

La 39 de ani, Jorge se poate considera un bărbat împlinit. Este tatăl a doi copii, are o soţie iubitoare şi o carieră de succes. Deşi în prezent se bucură de aprecierea publicului, în copilărie cântăreţul a trecut prin momente dificile. Acesta a recunoscut faptul că a fost victima bullying-ului din cauza numelui său real.

Despre cariera sa se ştiu foarte multe lucruri, însă există câteva lucruri din viaţa personală pe care Jorge a vrut să le ţină ascunse. Mai exact, artistul a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că şi-a ţinut numele departe de lumina reflectoarelor pentru că i-a adus multe traume, mai ales în copilărie. Deşi toată lumea îl cunoaşte ca Jorge, în realitate, în buletin este, de fapt, George Papagheorghe.

Jorge, dezvăluiri sincere despre copilăria sa

Recent, în cadrul podcast-ului susținut de Cătălin Măruță, Jorge, a vorbit despre trecut, dar şi despre numele său de familie și problemele pe care le-a întâmpinat în copilărie.

Jorge a fost victima bullying-ului încă de la o vârstă fragedă și spune că mulți ani la rând, zilnic, colegii de școală i-au pus multe porecle.

”A fost complicat să fiu George Papagheorghe. Plus că eu am luat parte de o batjocură teribilă. Toți colegii mei mă strigau Papa de la Roma, Popeye marinarul, Papaya, Papapius, Papă lapte și așa mai departe. Astea erau la ordinea zilei. Eu uram numele de Papagheorghe”, a spus Jorge în podcast.

Jorge, dezvăluiri despre relaţia cu Ramona

Sunt căsătoriți de opt ani și au împreună un băiețel, David. La începutul poveștii lor de dragoste, Jorge a fost deranjat de comentariile răutăcioase ale celor din jur. Cu timpul, însă, artistul a învățat să nu-i mai pese de gura lumii atâta timp cât el este fericit: ”Este o femeie încântătoare care mă surprinde de la an la an și de la lună la lună. Am avut și momente de cumpănă, însă noi mereu ne-am bucurat de prezent. Asta ne-a și apropiat. Evoluăm și creștem, iar faptul că învățăm unul de la celălalt ne ajută să nu intrăm în monoton și să ne și mobilizăm unul pe celălalt.

Și pe mine m-a afectat mulți ani treaba asta. Ce spune gura lumii? Însă, la un moment dat, am realizat că nu dorm în pat cu lumea, că nu îmi aduc un ceai când sunt răcit, că nu îmi dau ei o îmbrățișare când am nevoie și că nu muncesc ei pentru mine. Așa că lumea să ne mai lase!

Ne-a legat dorința și înfometarea de autodepășire și de a ne descoperi ca oameni. Credința în Dumnezeu a fost un liant în relația noastră și având aceleași valori și venind din familii similare, ne-a fost ușor să ne conectăm”, a mărturisit Jorge pentru Viva!

