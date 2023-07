Jos textila! Ireal cum a apărut îmbrăcată (vorba vine) această turistă, pe o stradă din Vama Veche

Să vezi și să nu crezi! O tânără i-a lăsat pe toți mască, după ce a defilat aproape dezbrăcată în Vama Veche. Bruneta a încins, cu siguranță, imaginația multora când s-a prezentat într-o ipostază sexy pe stradă. Ce-i drept, stațiunea este celebră pentru libertinaj, așa că apariția ei nu a surprins pe nimeni.

O tânără și al ei partener au fost surprinși de către un turist, în stațiunea Vama Veche. Cei doi ar fi plecat de la plajă, iar cineva a considerat că momentul trebuie neapărat imortalizat. Asta pentru că bruneta era aproape dezbrăcată, lucru care a încins imaginația multora, dar a și deranjat, totodată. Deși stațiunea este celebră pentru libertinaj, iar majoritatea nu se miră că văd astfel de apariții în plină zi, pe stradă, au existat și persoane care i-au aruncat priviri nu tocmai frumoase.

Fotografiată din spate, bruneta nu părea să aibă vreo haină pe ea. ”Așa se umblă la Vama Veche. Asta e Vama Veche!”, a scris cel care a fotografiat-o. Bineînțeles că, imaginea a devenit virală pe internet, ajungând în atenția multora. Poza ar fi fost făcută miercuri, la finalul unei zile de plajă, notează stiridecluj.ro.

Scandalul dintre nudiști și „textiliști”

Cei care poartă costume de baie la mare sunt numiți „textiliști”. Între ei și nudiști este o dispută privind ținuta adecvată atunci când ești la plajă. De cele mai multe ori, turiștii aflați pe plajele de nudiști sunt deranjați de ochii curioșilor, care se uită atent la „ținutele” lor. Un bărbat a ales să transmită un mesaj legat de acest subiect, pe rețelele de socializare. „Ce s-ar întâmpla dacă se strâng câțiva nudiști și defilează, în toată splendoarea, pe plajele de textiliști?”, se întreabă el.

„Având în vedere ca textiliștii se plimbă fără niciun pic de jenă pe ultima porțiune pe care nudiștii sunt tolerați (plaja spre 2 Mai), și pe deasupra, mai aruncă și priviri dubioase, de zici că nu avem ce căuta aici.

De ce n-am face și noi la fel? Ne strângem 4-5 sau mai mulți nudiști, și începem să ne plimbam pe plajele textiliștilor, cum procedează ei de fiecare dată pe plajele de nudiști. Să le dăm a taste of their own medicine. Să vedem dacă le place”, este mesajul transmis de un nudist supărat.