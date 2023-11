Andreea, soția lui Sergiu Hanca, l-a „pulverizat” pe Joyskim Dawa, cel care l-a accidentat grav pe jucătorul „lupilor galbeni”, în partida Petrolul – FCSB, din etapa a 14-a a SuperLigii.

Sergiu Hanca s-a operat, zilele trecute, la Barcelona, iar acum se află în perioada de recuperare. Va reveni pe teren abia anul viitor. Andreea, soția mijlocașului Petrolului, nu a avut milă de Joyskim Dawa. Femeia este ferm convinsă că fotbalistul FCSB-ului va recidiva în perioada următoare.

„Când am aflat cât de gravă este accidentarea am clacat. Nu am putut să accept că cineva îi poate face aşa ceva. Dacă era ceva involuntar puteam să accept, însă intenţia la acea intrare efectiv nu mi-o pot scoate din minte. Şi să văd şi modul în care a scăpat cel care a făcut-o îmi provoacă o dezamăgire maximă, pentru că, Doamne fereşte!, acest Dawa o să mai ologească pe careva.

Copiii, la început, au plâns, nu le-a fost uşor, însă văzându-l pe Sergiu bine au început şi ei să fie la fel şi acum o iau ca pe o joacă. Au rămas acasă cu bunicii şi în funcţie de cât de cuminţi sunt primesc inimioare ca să vină şi ei la Barcelona”, a spus Andreea Hanca, potrivit fanatik.ro.

Sergiu Hanca, accidentat grav de Joyskim Dawa. „Recuperarea lui va dura mult”

Sergiu Hanca a fost scos de pe teren în minutul 30 al partidei Petrolul – FCSB, după ce a fost faultat dur de Joyskim Dawa. Revoltător este faptul că fundașul roș-albaștrilor nu a fost eliminat, deși acest lucru se impunea, potrivit specialiștilor. În cele din urmă, fundașul a fost înlocuit la pauză.

Ulterior, Florin Pîrvu, antrenorul Petrolului, anunța că accidentarea lui Sergiu Hanca este una gravă.

„Accidentarea lui Sergiu Hanca este una foarte gravă. Trebuie să stea imobilizat 2 săptămâni cu piciorul, după care va pleca la Barcelona. Acolo o să i se facă o intervenţie chirurgicală, la un medic foarte bun, iar recuperarea lui va dura destul de mult şi abia din sezonul următor îl vom avea alături de noi.

Deci, consider că, mi-e greu să vorbesc dar, s-a măsurat cu dubla balanţă din punctul meu de vedere. Mă gândesc aici la Vali Ţicu, care e suspendat 16 etape, pentru o accidentare, pentru care toţi am spus că nu a fost intenţie şi toţi specialiştii au spus lucrul acesta şi ne gândim că la meciul nostru de acasă contra FCSB-ului, intrarea lui Dawa nu a fost în primă fază nici măcar sancţionată cu cartonaş.

La fel şi din camera VAR nu s-a intervenit, doar la intervenţia asistentului s-a intervenit. Nu pot să mi dau seama de ce se măsoară aşa cu dublă balanţă, pentru că s-a văzut foarte clar că intrarea lui Dawa a fost la rupere, pot să spun aşa. Îmi pare foarte rău pentru Sergiu că nu-l avem, un jucător foarte important pentru noi. Ne lipseşte o perioada foarte lungă”, a declarat Florin Pîrvu, antrenorul Petrolului, după cumplita accidentare suferită de Sergiu Hanca.