Jucători străini transferați de moldoveni!

FC Botoşani i-a transferat pe portarul austriac Martin Freisl și pe atacantul austriac Marko Brekalo. În vârstă de 25 de ani şi măsurând 1,87 de metri, goalkeeperul austriac l-a convins pe Costel Enache că merită să facă parte din lotul grupării locale pentru noul sezon competiţional în care FC Botoşani va debuta vineri în Gruia cu CFR Cluj.

„Am ajuns la un acord cu Martin Fraisl şi am semnat un contract valabil pe un an cu posibilitatea de prelungire pentur încă un an de comun acord exprimat în scris înainte de 1 mai 2019”, a declarat Cătălin Anton, preşedintele FC Botoşani.

Martin Freisl a evoluat până în prezent în carieră doar la cluburi de liga a II-a şi a III-a din Austria şi este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.de la 175 mii de euro.

Totodată, atacantul croat Marko Brekalo l-a convins pe antrenorul Costel Enache că poate fi o soluție pentru sezonul viitor și a semnat pe doi ani cu FC Botoșani. Marko Brekalo are 25 de ani și a jucat la mai multe formații din țara natală. În ultimul sezon a evoluat pentru HNK Sibenik în 30 de partide și a marcat cinci goluri.

Până în momentul de față, moldovenii au adus în această vară șapte jucători. Este vorba de fundașul stânga Aristeidis, fundașul dreapta Andrei Patache, fundașul central Andrei Pițian, mijlocașul Enriko Papa și atacanții Mihai Roman II, Marko Brekalo și goalkeeperul Martin Freisl.

În altă ordine de idei, moldovenii sunt aproape de a-și asigura serviciile mijlocașului Hervin Ongenda, jucător care a evoluat în trecut la PSG.

În vârstă de 23 de ani, a efectuat o parte de pregătire alături de FC Botoșani în Austria și a ajuns la un acord verbal cu oficlaii moldoveni, urmând a sosi la Botoșani pentru a semna contractul în cursul zilei de miercuri.

Hervin Onenda evoluează ca mijlocaș ofensiv, iar de-a lungul carierei a evoluat pentru PSG, Bastia, Zwolle și Murcia.

Fost internațional de juniori și tineret, Ongenda era favoritul lui lui Laurent Blanc, în perioada petrecută de acesta pe banca celor de la PSG. Blanc l-a debutat pe Ondenga în prima echipă la vârsta de doar 18 ani, iar presa din Hexagon îl considera un viitor star al naționalei „Les Bleus”.