Jucătorii lui Dinamo sunt la pământ »» „Ne e rușine să ieșim pe stradă!”

Jucătorii lui Dinamo au declarat la finalul meciului pe care l-au pierdut în Copou cu Poli Iași că le este rușine să mai iasă pe stradă având în vedere rezultatele sub așteptări pe care echipa le-a înregistrat în ultimul timp.

„Nu am adunat niciun punct, este ruşinos. Mi-e ruşine şi să ies pe stradă. Pe mine chiar mă doare. Este trist când echipa mea se află într-o situaţie josnică. Eu sunt dinamovist şi am venit cu inima deschisă”, a declarat Sergiu Hanca, la finalul meciului.

La rândul său, căpitanul Dan Nistor a spus că nu a înțeles decizia de a fi schimbat la pauză de tehnicianul Florin Bratu.

„Nu am avut absolut nimic, nicio discuţie, asta a fost decizia antrenorului şi o respect. Nu am avut niciun schimb, am o relaţie ok cu Florin Bratu. Nu am să îi cer nicio explicaţie. Asta a fost decizia dânsului şi o respect”, a declarat Dan Nistor.

Căpitanul lui Dinamo avea să fie mitralliat de Bratu la finalul meciului, tehnicianul acuzându-l pe acesta că i-a destabilizat vestiarul după oferta primită de la FCSB.

„A reușit să destabilizeze si să distrugă munca pe care am făcut-o noi aici. Pentru binele lui Dinamo vom lua o decizie și vom vedea. Spun și eu ceea ce simt și ceea ce cred despre un jucător care pretinde că este căpitranul lui Dinamo și nu dă nimic pe teren. Nu am fost certat cu Nistor. Eu am încercat în săptămânile astea să fac ceva din el, pentru că, din păcate, da, da, m-a tot dus cu vorba, da, da, eu tot am sperat, tot am sperat, dar știi ce se întâmplă? Învățăm din greșeli. Este clar, ori eu, ori Nistor, vom vedea! Eu la Dinamo am muncit foarte mult, am venit ântr-o perioadă dificilă și nu accept ca nimeni să-și bată joc de munca mea”, a tunat Florin Bratu, după meciul pe care alb-roșii l-au pierdut în Copou cu Poli Iași.