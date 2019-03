Kim Kardashian şi-a uitat copilul în restaurant! Când și-a dat seama că fetița nu este cu ea

Kim Kardashian a fost protagonista unui moment inedit în timpul unei apariţii publice, care a stârnit sute de reacții pe reţelele de socializare. Bruneta a ieșit mândră din restaurantul hotelului Le Royal Monceau, din Paris, iar în drumul său către mașina care o aștepta, și-a amintit că a uitat ceva de preț înăuntru. Nu este vorba despre un obiect, ci despre propriul copil.

Kim Kardashian, fiecare postare făcută pe Instagram valorează o mică avere

Presa de peste Ocean scrie că starleta câștigă pentru o singură postare promoțională pe Instagram 500.000 de dolari, adică cu 100.000 de dolari mai mult decât salariul anual al președintelui american Donald Trump. Suma nu e chiar atât de exorbitantă precum pare, dacă ținem cont că starleta e urmărită pe Instagram de peste 114 milioane de fani, prin urmare fiecare dintre aceste postări plătite își atinge scopul mult mai eficient decât și l-ar atinge dacă respectivele branduri ar alege să se promoveze altfel.

Kim Kardashian a devenit cunoscută după ce familia ei a participat în reality show-ul „Keeping Up With The Kardashians”. Are o relaţie cu raperul Kanye West din anul 2012 şi au împreună trei copii: North West (n.: 15 iunie 2013), Saint West (n.: 5 decembrie 2015), Chicago West (n.: 15 ianuarie 2018). Cel din urmă moștenitor al cuplului a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat.