Kira Hagi a dat lovitura! Picturile ei vor fi expuse pe Coasta de Azur. “Pentru cine are drum, ne vedem acolo”

Kira Hagi a devenit cunoscută ca actriță de film, dar și pe scena teatrului. Fiica fostului mare fotbalist al României se transformă, însă, profesional pe zi ce trece. Acum este implicată într-o expoziție de artă, pe Costa de Azur. Artista a făcut anunțul pe o rețea socială.

Picturile fiicei lui Gică Hagi vor fi expuse într-o expoziție comună, “Reflections”. Evenimentul este găzduit de Galeria Entree Des Artistes, iar Kira Hagi îi invită pe românii aflați în zonă să vină să-i admire picturile.

(VEZI AICI: LEGĂTURA NEȘTIUTĂ DINTRE GEORGE BURCEA ȘI FIICA LUI GHEORGHE HAGI. NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA)

“Am mai bifat un vis împlinit! Expun în Vallauris, Franţa! Dacă mi-ar fi zis cineva, nu de mult, că voi expune în regiunea Provence-Coasta de Azur şi lângă muzeul naţional Picasso, aş fi spus că e imposibil!

Dar viaţa e atât de neaşteptată şi iată cum lucrările mele sunt expuse într-o expoziţe comună, ‘Reflections’, alături de două artiste super talentate, Sabina Elena Legănaru şi Anca Irina Lefter. Pentru românii din zonă, voiam doar să vă spun că expoziţia este găzduită de Galeria Entree Des Artistes, din 2 septembrie până pe 30 septembrie! Pentru cine are drum, ne vedem acolo! À bientôt!”, a scris Kira Hagi pe o rețea socială.

Kira Hagi, început perfect de carieră

Kira Hagi a studiat în Statele Unite ale Americii și s-a întors să-și trăiască visul pe scenele românești. La 26 de ani, Kira Hagi își clădește propriul nume. A jucat deja în mai multe piese de teatru și în mai multe filme – „București, te iubesc!” (2014), „Dream Girl” (2015), „By the Book” (2016), „Fragile” (2017 / a fost și producător), „Breaking” (2017 / s-a ocupat doar de decoruri), „Prego” (2018 / a fost doar asistent de producție), „Intre chin și Amin” (2019) și „Plain Jane and the Dating Game” (post-producție / a fost și regizor asistent).

(NU RATA: KIRA HAGI A RECUNOSCUT CUM ȘI-A ALES MESERIA DE ACTRIȚĂ: ”LA 12 ANI, TATA NE-A AȘEZAT ȘI PE MINE ȘI PE IANIS LA MASĂ… ”)