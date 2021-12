La TVR 2, petreci Crăciunul alături de cei dragi

De Crăciun, cea mai iubită sărbătoare, stăm acasă alături de familie și de TVR 2, care vă va încărca de căldura și armonia spiritului festiv. Colinde, documentare în premieră şi concerte extraordinare, transmisiuni în direct de la Vatican și Catedrala Sfântul Iosif, filme și ediții speciale ale emisiunilor consacrate se regăsesc în grila de sărbătoare la TVR 2. Fuego va împodobi bradul în emisiunea „Drag de România mea”, la „Gala umorului”, Corina Dănilă și Dragoș Huluba au pregătit o ediție specială cu momente antologice alături de mari actori de comedie, iar Marina Almășan și invitații săi, în emisiunea „Femei de 10, bărbați de 10”, se alătură atmosferei festive.

Moș Crăciun sau Moș Gerilă? Aflăm în ediția specială a „Galei Umorului”, vineri, 24 decembrie, de la ora 22:00. Pentru seara din Ajunul Crăciunului, Corina Dănilă și Dragoș Huluba au pregătit un regal umorisic în compania lui Puiu Călinescu, Jean Constantin, Dem Rădulescu, Stela Popescu, Toma Caragiu, Nicu Constantin, Carmen Stănescu, Radu Beligan, Octavian Cotescu și alte nume mari din Arhiva de Aur.

În ziua de Crăciun, Marina Almășan a pregătit o ediție specială a „Femeilor și Bărbaților de 10”, un concurs cu muzică, umor și surprize, în care competitorii sunt trei familii de artiști: cea a Monicăi Davidescu și Aurelian Temișan, a Matildei Pascal-Cojocărița și a sopranei Ianna Novac, care au venit în studioul TVR însoțiți de copii și nepoți. Ei vor demonstra că știu să petreacă cu bucate alese, colinde, voie bună și, mai ales alături de Moș Crăciun. Marina Almășan s-a gândit să invite trei Moși Crăciun (actorii Eugen Cristea, Silviu Biriș și Vasile Calofir) care vor alcătui un juriu trăznit pentru a îi va supune pe concurenți la diverse probe. Cum se vor descurca artiștii aflați sâmbătă, 25 decembrie, de la ora 15:00, la TVR2.

A doua zi, pe 26 decembrie, de la ora 15.00, Paul Surugiu Fuego ne așteaptă la ultima ediție a sezonului „Drag de România mea!”, o gală specială de sărbătoare. Vom asculta cântecele îndrăgite ale Paulei Seling, care ne colindă și povestește despre sărbătorile din Maramureș. Olguța Berbec din Oltenia se va gândi la părinții săi și va face o demonstrație de talent interpretând o romanță celebră. Nu va lipsi nici Marcel Pavel, iar pentru prima dată în emisiune, deși a absolvit aceeași facultate cu Paul Surugiu, fiind colegi, o veți vedea pe Narcisa Suciu. Aceasta are mărturisiri de suflet, cântece pe care le iubiți și desigur, un duet cu Fuego.

Ca în fiecare an, TVR 2 respectă tradiţia de a transmite în direct mesajul Papei adresat „Cetăţii şi Lumii” din Cetatea Eternă a Vaticanului. În Ajunul Crăciunului, de la ora 20.30, emisiunea Credo dedică o ediție specială sărbătorii Naşterii Domnului și va transmisite Vigilia di Natale şi Liturghia pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc le oficiază în Basilica Sfântului Petru. În ziua de Crăciun, de la ora 13.00, sub acelaşi generic, TVR 2 transmite din Piața San Pietro ceremonia „Urbi et Orbi” – mesajul şi binecuvântarea Papei Francisc. Jurnalistul Titi Dincă alături de Preotul Tarciziu Șerban, purtătorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, vor comenta din studioul TVR. În ziua de 25 și 26 decembrie, de la ora 8:00, sub genericul „Repere sacre”, telespectatorii pot urmări în direct slujba Nașterii Domnului și Sfânta Liturghie din Catedrala Sfântul Iosif.

Ediții de sărbătoare au pregătit duminică, 26 decembrie, de la ora 9:00, emisiunea „Ferma”, care ne invită în comuna Ighiu, din Alba. De Crăciun, crescătorii de ovine pregătesc bucate tradiționale după rețete vechi, ciobănești, deapănă amintiri, iar în tihnă și puțin răgaz oierii transilvaneni savurează preparatele și speră că anul viitor le va aduce o viață mai bună. De la ora 10:00, „Pescar hoinar” ne invită la „Poveşti pescăreşti de colecţie…”, într-o ediție specială în care vom revedea cele mai frumoase capturi din ultimele expediţii. Știuca, şalăul, avatul, crapul, dar şi salmonidele vor fi personajele principale, iar la final vom afla o reţetă, pe cât de simplă, pe atât de gustoasă.

Colindele vestesc Sărbătoarea Crăciunului

Corul și Orchestra Tabernacle din Salt Lake City se reunesc, joi și vineri, 23 si 24 decembrie, de la 9:00, sub bagheta dirijorului Mack Wilberg pentru a celebra cel mai frumos moment din an sub genericul „Magia Crăciunului”. În faţa a peste 10.000 de spectatori și într-un décor de poveste, vor interpreta câteva dintre cele mai iubite colinde americane. Invitat special Santino Fontana.

Pe 24 decembrie, de la ora 13:30, urările de bine și sănătate din Ajunul Crăciunului sunt rostite de colindători, sub genericul „LERU-I LER”. Invitații Sofia Vicoveanca, Mariana Anghel, Cornel Borza, Adriana Anghel, Coralia Costea și Adriana Deaconu vin sa vestească bucuria Nașterii pruncului Iisus. Prezintă actrița Miruna Ionescu.

De la ora 16:56, Concert de Crăciun de la Capela Regală din Madrid alături de Orchestra și Corul RTVE. Vor participa sopranele Raquel Albarrán și Elena Serrano și artistul Riyehee Hong. Dirijor Lorenzo Ramos.

Joi, 23 decembrie, de la ora 14:00, documentarul „Cel viu-mărturii despre Parintele Nicanor” prezintă viața părintelui Nicanor Lemne care a fost sursa de har timp de şapte decenii pentru mii de oameni din România, dar şi din Basarabia lui natală. Documentarul „De la Ierusalim la Betleem”, programat sâmbătă, 25 decembrie, de la ora 9:00, deschide prima zi a Crăciunului. La sărbătoarea Nașterii Domnului un itinerar aproape ințiatic ne poartă de la Ierusalimul nașterii Fecioarei Maria prin Nazaretul întrupării lui Iisus până la Betleemul nașterii Pruncului Sfânt.

Îi urăm „Bun venit” lui Moș Crăciun cu filme de sărbătoare

Cei mai mici sunt şi cei mai nerăbdători și vor primi un cadou special: simpaticul căţel Murphy, cu abilităţi „telepatice”. Personajul este erou în două producții, de la ora 9:30: joi, 23 decembrie, „Un Crăciun cu peripeții” (SUA, 2016) și vineri, 24 decembrie, „Un cățel la Hollywood (SUA, 2017). Tot pentru cei mici, TVR 2 a programat miercuri și joi, 23 și 24 decembrie, de la ora 15:00, spectacolul Cirque du Soleil – DRALION (Canada, 2000).

De miercuri și până duminică, de la ora 18:45, sunt filme de sezon. 22 și 23 decembrie, o producție în două părți inspirată de basmul „Cenuşăreasa”: „Condurul și trandafirul: Povestea Cenușăresei” (Regatul Unit, 1976), nominalizat la premiile Oscar pentru coloană sonoră. Vineri, 24 decembrie, comedia „Bagaj de sărbători” (SUA, 2011), iar „Nuntă de Crăciun” (SUA, Canada, 2018) este programat duminică, 26 decembrie.

În ziua de 25 decembrie puteți viziona comedia romantică „Un tradafir de Crăciun (SUA, 2017 – ora 13:30), documentarul despre supraviețuirea în mediul polar a unui pui de ren: „AILO: Aventuri în Laponia” (Finlanda, 2018- ora 18:45), iar de la ora 20:20, comedia „Contra cronometru” (Italia-SUA, 1983), regizat de Enzo Barboni și în care rolurile principale sunt interpretate de Bud Spencer și Terence Hill..

Duminica Filmului Românesc, din 26 decembrie, continuă seria filmelor istorice și de aventuri: de la ora 13:10, „Misterele Bucureștilor” (1983) și de la ora 20:20 „Masca de argint” (1985).