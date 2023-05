LAMINOR Arena – cea mai spectaculoasă locație pentru evenimente din 2023, în București

Capitala României este pe punctul de a beneficia de o noua locație ce va găzdui cele mai spectaculoase și moderne evenimente – LAMINOR Arena. Situată în București, Laminor Arena, un spațiu proaspăt, industrial și multifuncțional, este conceput pentru a deveni referință celor interesați de muzică, arte, târguri, expoziții și alte tipuri de evenimente.

Laminor Arena va deveni funcțională în această primavară, mulțumită parteneriatului dintre ALDA și Primaria Sectorului 3. ALDA este o companie olandeză de evenimente, ce activează internațional, producând, dezvoltând și promovând festivaluri internaționale și concepte creative. ALDA are birouri în Amsterdam, Los Angeles, Koln, Hong Kong și București.

ALDA produce festivaluri atât în spații deschise cât și de interior, spectacole grandioase pe stadioane, dar și turnee internationale, cum ar fi AMF, A State of Trance (ASOT), SAGA, Armin Only, Electronic Family, We Are Connected, New Horizons, The Flying Dutch, I AM Hardwell, A Day at the Park, Secret Project, Live Now și multe altele. Pentru a se asigura că va livra publicului din Romania unele dintre cele mai spectaculoase producții experimentate, ALDA a realizat un parteneriat cu Live Nation Concerts, o companie de top care produce peste 20,000 de spectacole anual, pentru peste 2,000 de artiști internaționali, cum ar fi Taylor Swift, Beyonce, Ed Sheeran, Metallica, etc.

„Sunt mai mult decât extaziat și onorat că ALDA va fi parte din inaugurarea Laminor Arena, o locație futuristă și de referință pentru concerte mari, evenimente sau conferințe, în București. După succesul Festivalui Saga, am simțit că trebuie să aducem și mai mult divertisment de calitate în capitala României și sunt super încântat să vă invit să-l explorați. Cu siguranță, Laminor Arena se va transforma într-un centru social, cultural și economic, de care vor beneficia toți cetățenii orasului, ai țării și nu numai” a declarat Allan Hardengerg, CEO ALDA.

La Laminor Arena se poate ajunge usor cu metroul, tramvaiul, autobuzul și chiar și cu trenul.

În trecut, Laminor Arena a fost fabrică de țevi și locomotive, parte a grupului industrial „Malaxa” și reprezintă una dintre cele mai mari hale industriale din România, cu deschideri impresionante, structură metalică și arhitectură modernă. Clădirea, aparținând Patrimoniului Național, a fost proiectată de unul dintre cei mai cunoscuți arhitecți români: Horia Creangă, nepotul celebrului scriitor Ion Creangă și a reprezentat un simbol al industriei românești. Procesul de restaurare, consolidare și reproiectare a început în 2017, sub administrarea Primăriei Sectorului 3. Clădirea este listată ca monument istoric, astfel încât toate elementele noi adăugate au fost atent aliniate cu structura sa metalică bine întreținută. Începând cu anul 2022, după încheierea procesului de restaurare și consolidare, renumiții arhitecți olandezi de la ALDA, aceiași care proiectează numeroase evenimente ALDA în întreaga lume, au început reproiectarea Laminor Arena după cele mai noi standarde Europene și cu cele mai actuale caracteristici.

Laminor Arena va oferi suport tehnic complet pentru scenă, sunet, lumină, video prin echipamente proprii sau închiriate, suport complet pentru amenajarea mobilierului și decorului pentru orice tip de eveniment, baruri mobile și infrastructură de bar cu servicii opționale de operare, suport pentru construcția standurilor expoziționale standard, servicii de acces și securitate, servicii de planificare a evenimentelor, servicii de rezervare a artiștilor precum si sprijin din partea echipei ALDA, cu o vasta experiență în organizarea tuturor tipurilor de evenimente.