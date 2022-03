Larisa Drăgulescu, escortă în Germania. “Am făcut sume mari, chiar și 50.000 de euro!” + Fiul ei, umilit de colegii de la lot: “A plâns și mi-a spus că...”

Larisa Drăgulescu (37 de ani) este remunerată foarte bine dintr-o colaborare cu un site pentru adulți, cunoscut în întreaga lume, unde postează poze și filmulețe, în care apare dezbrăcată. În trecut, a câștigat, însă, bani frumoși ca escortă.

Invitată la podcastul “În Oglindă”, Larisa Drăgulescu a vorbit deschis despre faptul că a activat ca escortă, perioadă în care a dat lovitura din punct de vedere financiar.

“În Germania m-am simțit protejată făcând acest lucru pentru că acolo este o muncă cu acte în regulă. Tu ca fată nu știi niciodată ce client vine, cum este, nu ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună de zile, eu am făcut sume mari, chiar și 50.000 de euro, poate mai mult. Am câștigat sume frumoase. Nu am regrete. În momentul de față mă consider o femeie realizată, am obținut tot ce mi-am dorit financiar, copiii mei au tot ce își doresc”, a povestit fosta soție a lui Marian Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu: “Au intrat pe pagina de OnlyFans și au râs de fiul ei”

În prezent, Larisa Drăgulescu câștigă bani din pozele și filmulețele pe care le postează pe Onlyfans. Susține că nu-i este deloc rușine cu activitatea pe care o are în timpul liber, mai ales că îi rotunjește serios veniturile. Utilizatorii platformei plătesc, lunar, 10,99 dolari pentru a o vedea pe Larisa în toată spelndoarea ei.

Din păcate, fiul ei a avut de suferit, fiind ținta glumelor colegilor din cauza activității pe care o are mama sa în timpul liber.

“A fost un singur episod mai urât atunci când băiețelul făcea parte din lotul național de gimnastică. Colegii lui de la lot, cei cu care locuia la cămin, l-au luat la mișto, au intrat pe pagina mea de OnlyFans și au râs de el. Doar atunci băiețelul m-a sunat, a plâns și mi-a spus de colegi, ce a spus fiecare dintre ei. A spus că el nu mai vrea să facă gimnastică…Din momentul acela, Richard nu a mai făcut gimnastică, dar nu m-a acuzat pe mine niciodată”, a mai spus femeia.