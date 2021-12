Larisa Drăgulescu vrea să-și schimbe implanturile mamare, dar soțul nu o lasă. Care este motivul

Larisa Drăgulescu are în plan să-și schimbe implanturile mamare, motiv pentru care va merge, din nou, să se opereze. Blondina își dorește sâni mai mari, cu care să strânească și mai mult fanteziile bărbaților, pe site-ul destinat adulților cu care colaborează. Soțul ei nu este, însă, de acord. Bărbatul își dorește neapărat un copil și este conștient că intervenția i-ar întârzia satisfacția de a deveni părinte.

Larisa a fost căsătorită cu Marian Drăgulescu, unul dintre cei mai mari gimnaști ai României. Au divorțat, însă, în urmă cu 14 ani, dar au rămas în relații bune, în principal de dragul celor celor doi copii pe care îi au împreună. În primăvara, blondina și-a refăcut viața și s-a măritat pentru a doua oară, cu Bogdan, pe care l-a cunoscut în clubul din Germania unde lucra.

“Soțul meu nu este de acord. El își dorește să facem un copil”

Recent, Larisa Drăgulescu a ajuns la concluzia că este cazul să-și schimbe implanturile mamare. Intervenția ar urma să aibă loc după sărbători. Doar că actualul ei soț nu este de acord, pentru că își dorește să devină cât mai curând părinte.

“Vreau să mi le schimb. Nu este doar un moft, cred că este cazul, pentru că le am deja de zece ani și este ca o revizie. Nu am mers la control, nu mă deranjează nimic, le simt foarte ok, dar consider că e necesar. Nu vreau să devină o problemă. Soțul meu nu este de acord. Nu este de acord pentru că el își dorește să facem un copil și a zis că dacă fac chestia asta de acum înseamnă că nu o să fac un copil curând. O să se întâmple și asta, dar o să mai așteptăm puțin”, a mai spus fosta parteneră a lui Marian Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu: “Vreau să mi le pun și mai mari”

Larisa Drăgulescu a precizat că vrea să își pună implanturi mamare mari mari. Cele pe care le are în prezent au 350 de grame fiecare.

“Pentru că m-am hotărât să le schimb, vreau să mi le pun și mai mari. Nu cred că necesită ridicare sau alte intervenții, nu am probleme cu pielea, cu absolut nimic”, a mai precizat blondina.