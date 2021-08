Larisa Iordache: ”În momentele acelea aveam dureri insuportabile”. Ce spun medicii despre stare de sănătate a gimnastei după o lună de la accidentare

Larisa Iordache a trecut prin clipe grele la scurt timp după calificarea în finala de la bârnă de la Jocurile Olimpice. În urma analizelor medicale, gimnasta este obligată sa facă o pauză de la antrenamente. La o lună după accidentare, Larisa Iordache a vorbit despre incident, dar și despre cum se simte acum.

Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au sfârșit dureros pentru gimnasta Larisa Iordache. Deși a suferit o accidentare, campioana a reușit să se califice în finala de la bârna. Cea mai grea competiție s-a dovedit a fi cu propria durere. La o lună dinstanță, Larisa vorbește despre cea mai grea încercare: ”Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare . Mă bucur că am reușit să performez”, declarat Larisa Iordache pentru GSP.ro (VEZI ȘI: LARISA IORDACHE, TRANSPORTATĂ LA SPITAL, DUPĂ CE S-A CALIFICAT ÎN FINALA LA BÂRNĂ DE LA JO. CÂTE ZILE NU SE VA PUTEA ANTRENA)

Cum se simte Larisa Iordache după accidentarea de la JO

Din cauza accidentării, gimnasta nu a putut participa. Larisa a mărturisit cu sinceritate că și-ar fi dorit ca la Jocurile Olimpice să participe la finala de la bârnă, însă din cauza durerilor a simțit nevoia să se retragă, gândidu-se la sănătatea sa:

”Pe zi ce trece, sunt din ce în ce mai bine! Încă mă încearcă glezna cu ceva dureri, însă sper să-mi treacă în scurt timp. Iar când vine vorba despre Jocurile Olimpice, încă am sentimente de dor. Mi-aș fi dorit să fi fost acolo, în finala de la bârnă, dar știu că în momentele acelea aveam dureri insuportabile.”, conform Viva.ro

Larisa Iordache este mai optimistă ca niciodată, iar toate încercările la care a fost supusă de-a lungul carierei de gimnastă au reprezentat lecții importante:

”Nu percep totul ca pe un eșec, sub nicio formă. Mai mult, mă gândesc că a fost o șansă nefructificată, pentru că nu am reușit să-mi arăt potențialul maxim încă o dată. Medicii sunt optimiști, pot spune, sau cel puțin așa cred eu. Este clar că există o problemă reală acolo, însă nu mă las eu cu una, cu două. Urmez un tratament cu plasmă momentan și fizioterapie”, a mai adăugat Larisa Iordache pentru sursa citată anterior. (VEZI ȘI: GIMNASTA LARISA IORDACHE, IPOSTAZE SEXY ÎN VACANȚA DE DUPĂ OLIMPIADĂ. CUM S-A FOTOGRAFIAT LA PLAJĂ. FOTO)

Sursa foto: arhiva CANCAN