Laura Cosoi, pregătită să devină mămică pentru a treia oară! Actrița și soțul ei au planuri mari de viitor. „Ne mai dorim un copil”

De aproximativ un an de zile familia Laurei Cosoi s-a mărit cu încă un membru. Astfel, vedeta se bucură de viața în patru, ce în curând s-ar putea transforma în cinci, asta pentru că actrița și soțul ei își doresc să devină din nou părinți.

Laura Cosoi, soțul ei Cosmin și cele două fetițe formează o familie perfectă. Vedeta a mărturisit că se bucură din plin de tot ceea ce însemnă viața de familie și primește un ajutor imens din parte soțului. Recent, în cadrul unei emisiuni Laura Cosoi a vorbit despre felul în care sunt împărțite sarcinile în familia ei și despre implicarea soțului său în creșterea celor mici.

„Soțul care stă acasă cu copiii nu este bonă, este tată. Bona e altceva. El e tată. Și-a dorit copiii, îi iubește. Cosmin e un tată foarte implicat dintotdeauna. Dimineața să vezi ce maraton e la noi în casă.

Avem două băi, dar nu ne ajung. Rita are 3 ani și merge la grădiniță de două săptămâni, iar Vera are 1 an și merge la creșă. Plec în turneu câte două zile sau trei pe săptămână și doar în anumite zile dorm peste noapte acolo.”, a declarat Laura Cosoi, în cadrul unei emisiuni.

Laura Cosoi, pregătită să devină mămică pentru a treia oară!

Mai mult, Laura Cosoi a mai dezvăluit că ea și soțul său se gândesc să devină părinți pentru a treia oară. Se pare că mai vor încă un frățior sau o surioară pentru Rita și Vera.

„La un moment dat, îi ziceam lui Cosmin: «Măi, dar noi ne mai dorim un copil în tot haosul ăsta?». Noi simțim că ar mai intra un pui mic, știi? Pentru că au plecat fetele, la grădiniță, la creșă… E casa goală.”, a mai spus Laura Cosoi.

