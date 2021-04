Laura Cosoi, despre primul Paște fără tatăl ei, recent dispărut din lumea celor vii: „Am intrat în casă și…”

Laura Cosoi a vorbit, într-un interviu recent, despre cum a petrecut primul Paște fără prezența tatălui ei, cel care s-a stins din viață pe 29 noiembrie 2020.

Bărbatul fusese infectat cu noul coronavirus, iar starea lui de sănătate s-a deteriorat pentru că avea mai multe comorbidități.

„Am sărbătorit Paștele catolic acum două săptămâni. Am fost acasă la Iași. Noi sărbătorim Paștele acasă, la Iași, când se nimerește separat.

Când Paștele ortodox coincide cu cel catolic rămânem la București. E primul an fără tata așa că mi-am dorit foarte mult să fiu cu frații mei.

A fost ciudat. Copiii chiar sunt o alinare și o vindecare din toate punctele de vedere. Mi-am făcut foarte multe scenarii, pentru că de când s-a întâmplat nu am mai ajuns acasă.

Copiii au fost testați și ei pozitiv cu COVID-19 în perioada respectivă și nu am putut să ne vedem…”, a declarat vedeta, la ProTV.

Ce s-a întâmplat în casă

Mai mult, Laura spune că deși a trecut puțin timp de la tristul eveniment, ea încercă să își ia viața de unde a rămas, iar pe tatăl ei în consideră nemuritor,

Ajungând noaptea, că știi, noaptea se lasă peste noi toți, am intrat în casă și efectiv casa s-a umplut de veselia fetițelor și a fraților, pentru că s-au bucurat că ne-am văzut.

Am revenit cumva la atmosfera de altădată și tata este oricum cu noi tot timpul. 4 luni cred că au trecut, imediat se fac 5. Foarte repede a trecut. Acceptăm că misiunile se încheie pe Pământ și că mai devreme sau mai târziu se întâmplă, așa că nu avem decât să trăim noi pentru el și el prin noi.

Consider că el e nemuritor prin noi, prin nepoți, nepoate. Am ciocnit ouă, am fost la biserică”, a mărturisit actrița.

Marius Cosoi, răpus de coronavirus

Marius Cosoi a fost profesor de educaţie fizică la Colegiul Naţional din Iași şi antrenor de handball şi baschet. Ultima dată când echipa de baschet feminin a promovat în divizia A, Marius Cosoi s-a aflat la “cârma” echipei. Bărbatul suferea de ceva vreme de diabet zaharat.