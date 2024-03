Lecția de bunătate dată de o bătrână care vinde în piață! Cum a reacționat după ce un tânăr i-a oferit 100 de lei pentru 1 kg de cartofi: „Nu primesc bani nemunciți”

O bunicuță din Suceava a înduioșat tot internetul! Bătrâna își câștigă cinstit traiul și muncește la piață zi de zi. Își vinde roadele culese și face bani pentru o viață decentă. Un tânăr a mers la taraba ei și i-a pus o întrebare capcană: dacă vrea să-i dea un kilogram de cartofi pe gratis! Băiatul a vrut să vadă ce reacție are femeia, însă nici prin cap nu-i trecea că aceasta îi va sări în ajutor imediat. Iată șirul poveștii!

Un tânăr din Suceava a mers la piață și a ajuns la taraba unei bătrâne. A vrut să vadă ce reacție are femeie atunci când el îi va cere un kilogram de cartofi pe gratis. I-a spus că nu mai are bani și că trebuie să-i ducă mamei lui acasă cartofii. Bătrâna n-a stat o clipă pe gânduri și a fost de acord să-i pună într-o plasă niște cartofi. Ei bine, tânărul a rămas plăcut surprins, căci bunicuța s-a oferit să-l ajute fără vreo obiecție.

CITEȘTE ȘI: IMAGINEA DEVENITĂ VIRALĂ. CÂȚI LEI I-A LĂSAT UN ROMÂN IUBITEI, DE ZIUA DE NAȘTERE: „SĂ ÎȚI CUMPERI TU CE VREI, CĂ EU NU MAI ȘTIU CE SĂ ÎȚI MAI IAU”

La final, el a întins o hârtie de 100 de lei pentru gestul ei. Doar că, surpriză! Nici la asta nu se aștepta. Bătrâna l-a refuzat și i-a spus să ofere banii altei persoane aflate la ananghie. L-a îndrumat să ajute ori o bătrânică necăjită, ori un bătrân, ori o mamă care nu-și permite să-și facă provizoriile. Conversația dintre cei doi a emoționant tot internetul și a adunat mii de reacții.

– Vreți, cumva, să-mi dați și mie un kilogram de cartofi fără să plătesc? Că nu mai am niciun ban acum și mama vrea să-i iau. Dacă aveți un kilogram, așa?

– Îți pun câțiva cartofiori.

– Aveți?

– Da.

– Dar cum ați ales să-mi dați, așa, un kilogram de cartofi? Gratuit.

– Mai, mai trebuie sa înțeleg și băieții ăștia, așa care… Dar unde ești, la școală aici?

– Da, sunt aici.

– Am și eu un nepot la școală, la facultate, la politică, la București. Deci este forte greu. E vorba de sănătate. E drept sau nu?

– E drept. Uitați, aici. Nu trebuie să-mi dați. Eu vă ofer din partea mea 100 de lei pentru că bunătatea se răsplătește.

– Nu, băiatu’, nu! Ascultă-mă, doamne. Sunt oameni care sunt pensionari și merg greu pe drum, cu cârje. Dăruiește-le lor. Sunt băbuțele acestea care merg în cârje, bolnave. Uită-te pe stradă și dacă vezi o băbuță necăjită, un bunicuț sau o mamă cu un copil care e mai necăjită, ajută-i! Eu nu am voie sa primesc bani nemunciți! Vă rog frumos, ascultați-mă!

– Deci să-i dau cuiva care poate are mai mult nevoie. Cuiva care chiar are nevoie.

– Da, sunt băbuțe care merg cu cârje, greu, greu. Mulțumesc frumos, dragul meu!