În cadrul unui podcast, Andrei Duban a rememorat momente din perioada comunistă. Potrivit povestirilor sale, acesta a fost un ”preferat” al soției dictatorului Nicolae Ceaușescu, primind chiar cadouri din partea ei, chiar dacă el ar fi considerat-o ”scorpie”.

Actorul în vârstă de 49 de ani, Andrei Duban, a povestit în cadrul unui podcast mai multe întâmplări din perioada comunistă. Pe vremea aceea, era considerat ”copil-vedetă„, deoarece devenise extrem de cunoscut pentru interpretarea poeziilor patriotice ale regimului.

Andrei Duban a mărturisit că soția dictatorului Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu, i-a făcut câteva cadouri acestuia. Mai mult decât atât, pe vremea aceea, soția dictatorului i-a trimis și mașină pentru a-l lua de la școală. Acesta a primit, prima oară, cadou din partea acesteia o mașinuță de Formula 1, lucru ce a creat o invidie în rândul copiilor, atunci.

Ce cadouri a primit Andrei Duban din partea Elenei Ceaușescu

„Am fost scos din clasă, nu apucasem să le spun părinților și m-au dus la Comitetul Central. Am intrat acolo în biroul președintei Organizației de Pionieri. M-a felicitat și mi-a spus că are un cadou pentru mine de la tovarășa Elena. Eu, în momentul ăla, am zis că e la mișto”, a povestit Andrei Duban recent, într-un podcast, arată Gândul.

„Când eram mai mic, mi-a oferit o mașinuță de curse, de Formula 1, care la spate avea o rotiță și o brichetă, dar am aflat mai târziu asta. Când mergeau roțile din spate, ieșeau mici scântei, ca la brichetă. Mă invidiau, dar le-o dădeam și lor”, a povestit actorul.

De asemenea, atunci când Andrei Duban era la liceu, acesta a primit un alt cadou: un stilou cu peniță de aur!

„Mai târziu, eram deja la liceu și am primit cadou un stilou cu peniță de aur cu care ei semnau decretele prezidențiale. Nu-l mai am, mi l-au furat la Revoluție”, a mai povestit Andrei Duban.

sursă foto: captură video Youtube