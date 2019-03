Leonard Miron, diagnosticat cu cancer. Fostul prezentator TVR a refuzat chimioterapia

„Nu am făcut chimioterapie pentru a nu-mi distruge organismul. Am ales un tratament revoluționar la Londra, unde doar tumora e radiată. Procedura durează cinci ore, timp în care trebuie să stai nemișcat. În noiembrie 2018 am făcut tratamentul, iar luna trecută analizele au ieșit bine. Soiul rău nu piere!”, a declarat Leonard Miron. (3 luni cadou la Mobil5)

Leonard Miron a renunțat a renunțat la fumat, dar nu și la petreceri. Leonard Miron locuiește de 16 ani în Anglia, alături de iubitul lui, Miguel.

”N-am vrut să-mi mint familia!”

Leonard Miron a mărturisit că a încercat să aibă relații și cu femei, însă și-a dat seama că trebuie să renunțe la ele pentru… bărbați.

„La un moment dat mi-au plăcut și fetele. Da, am încercat și să am relații cu femeile. Nu pot să spun când mi-am dat seama că trebuie să renunț la ele. Am avut două relații cu bărbați înainte de Miguel, de opt ani și de patru ani. La un moment dat mi-am spus că n-are rost să mă mint pe mine, dar nici n-am vrut să-mi mint familia. Asta a fost ideea! Întâlnirea cu el mi-a bulversat viața. Nimeni nu mă poate convinge să renunț la Miguel. Nu l-am înșelat niciodată", a spus Leonard Miron în emisiunea „Wowbiz" de la Kanal D.

