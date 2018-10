Lidia Buble este de modă veche. “Mai întâi căsătoria, apoi copilul!”

Lidia Buble și Răzvan Simion formează un cuplu de mai multe luni. Însă cei doi nu au, pentru moment, gânduri de căsătorie. De un copil înainte să ajungă în fața altarului nici nu se pune problema, conform spuselor artistei, care susține că este de modă veche. Mai întâi vrea să se mărite, abia apoi ia în calcul să devină mamă.

„Îmi place, eu provin dintr-o familie numeroasă. Acum voi avea şi prima mea finuţă pe careo va chema Lidia. Nu mă gândesc doar la unul, mă gândesc la mai mulţi.

Da, îmi doresc, dar nu sunt disperată să vină în cel mai scurt timp. Poate să vină oricând…

Vreau să mai copilăresc puţin. Sunt foarte copilăroasă. Sunt şi puţin pe modul vechi: mai întâi căsătoria, apoi copilul”, a declarat Lidia Buble la un post de televiziune.

Nu s-au căsătorit în Maldive!

În urmă cu doar câteva luni, Răzvan Simion și Lidia Buble au petrecut o vacanță de vis. Când se aflau în Maldive, prezentatorul TV a publicat o fotografie pe contul său de Instagram care a ridicat multe semne de întrebare. În poză apărea artista îmbrăcată într-o rochie albă, iar pe cap purta o coroniță făcută din flori naturale.

Și, imediat, au apărut zvonuri conform cărora cei doi s-ar fi căsătorit! Întoarsă din vacanță, Lidia Buble a lămurit cum stau lucrurile între ea și Răzvan Simion.

„Doar ne-am jucat de-a mirele şi mireasa. Este portul lor acolo, în Maldive. Eşarfa albă am primit-o toţi când am ajuns. M-aţi prins la cotitură şi acum trebuie să dau din casa. Să ştii că după ce m-am întors din vacanţă am fost acasă la Deva, m-am dus să îmi văd familia pentru că îmi era foarte dor de ei.

Primul lucru pe care l-a făcut tati a fost să mă bage într-o cameră şi mi-a zis să îi arăt mâinile că a primit un telefon. Mi-a zis că lumea l-a sunat şi l-a felicitat că fata lui s-a căsătorit şi el s-a blocat. Încă nu avem nimic pregătit sau plănuit legat de nuntă. Nu vreau să grăbesc lucrurile. Nu vreau să fie nimic forţat.”, a spus Lidia Buble la un post de televiziune.