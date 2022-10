„Lista neagră” de la FCSB. Doi jucători sunt OUT! „Nu mai au ce căuta la noi. La revedere!”

Gigi Becali nu iartă pe nimeni! Furios după înfrângerea cu Silkeborg, scor 0-5, pe Arena Națională, patronul clubului a anunțat că doi jucători vor fi disponibilizați în perioada următoare. Ambii au fost titulari joi seară, în partida din UEFA Conference League.

După umilința cu Silkeborg, Gigi Becali a pus tunurile pe jucătorii lui Nicolae Dică. Rachid Bouhenna şi Denis Haruţ au zilele numărate în tricoul roș-albastru, milionarul fiind total dezamăgit de evoluțiile lor.

„Despre jucători ce să mai spun? Eu sunt nebun că am dat atâţia bani pe transferuri. Nu joacă nimic. Dar în curând o să facem o curăţenie generală. În primul rând Bouhenna şi Haruţ nu mai au ce căuta la noi. O să plece cât de curând, amândoi! Şi nu doar ei. Păi ţin jucători pe care îi plătesc cu salarii mari ca să ce? Să mă fac de râs prin Europa? Nu, tată. La revedere! Am investit atâţia bani în transfeuri… Nu ştiu ce o să facem mai departe. Dar o să plece mulţi în iarnă de la echipă. O să şi vând ce e de vândut şi asta e. La ora actuală nu e nicio diferenţă între titulari şi rezerve la FCSB. N-aţi văzut? Nicio diferenţă. A fost o bătaie de joc la adresa mea. Eu aşa ceva nu mai accept. Nu o să mai bag bani în transferuri pentru că nu sunt nebun„, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Nicolae Dică, după ce FCSB a fost umilită de Silkeborg: „Am încredere în jucători!”

La rândul lui, Nicolae Dică, antrenorul roș-albaștrilor, a precizat că se simte umilit după partidele cu Silkebog, însă are, în continuare, încredere în jucătorii din lot.

„Un joc foarte slab, am pierdut cu același scor din meciul tur. Așteptam un meci diferit. În primele situații ne-au marcat două goluri, dacă reușeam să marcăm la ocaziile noastre atunci să facem 2-1, poate că era altceva. Pentru mine este o umilință ce s-a întâmplat în aceste două meciuri cu Silkeborg, sunt foarte dezamăgit. Față de meciul de campionat am schimbat cinci jucători, iată că s-a văzut și azi că nu se ridică la acest nivel. Când văd că greșim pase foarte simple, că nu reușim să facem o preluare… Eu am o părere despre lotul pe care-l am, aceștia sunt jucătorii, încerc să scot maxim de la ei. Am reușit o calificare în grupe, am încredere în ei„, a spus Nicolae Dică.