Literatura universală si-a pierdut cea mai controversată autoare. Viata ei, de domeniul S.F.

Pe data de 13 aprilie, Anne Perry a trecut la cele sfinte. Autoarea de romane polițiste avea 84 de ani. Vestea decesului artistei a luat prin surprindere lumea artistică, venind abia la 3 zile după ce scriitoarea a murit.

Juliet Marion Hulme, cunoscută de întreaga lume ca Anne Perry, a fost una dintre cele mai controversate scriitoare ale secolului. Artista a fost condamnată la cinci ani de închisoare înainte de a-și lua pseudonimul, motivul fiind că atunci când avea 15 ani, împreună cu prietena ei, Pauline Parket, au ucis o persoană. Victima a fost nimeni alta decât mama femeii, iar metoda folosită de cele două fete a fost să înfășoare o cărămidă într-o cârpă și să o lovească în cap. După eveniment, cele două minore au ajuns cunoscute în întreaga țară.

Anne Perry a murit la 84 de ani. Romane care au făcut-o cunoscută în întreaga lume

În decursul carierei sale, Anne Perry a reușit să vândă 26 de milioane de exemplare în întreaga lume, fiind aclamată atât de critici, cât și de către cititori. Scriitoarea s-a remarcat în literatură pentru personajele ei memorabile, acuratețea istorică și explorarea problemelor sociale și etice.

În anul 2000, artista a câștigat premiu Edgar în 2000 pentru nuvela ei Heroes ( nominalizată și la un premiu Macavity). Mai mult de atât, a scris și introduceri la The Hound of the Baskervilles al lui Conan Doyle, The Woman in White de Wilkie Collins și The Scarlet Pimpernel al Baronesei Orczy pentru The New Modern Library și a editat și a contribuit la o serie de antologii.

În anul 2015, a primit Premio de Honor Aragón Negro și a fost selectată de Times ca unul dinte cei 100 de maeștri ai criminalității ai secolului XX.

