Liviu Ciobotariu: „Obiectivul nostru nu a fost acela de a ataca play-off-ul, era salvarea de la retrogradare!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Voluntari, a declarat la finalul partidei pe care echipa sa a câștigat-o la limită pe teren propriu cu UTA, scor 2-1, că nu se aștepta la un parcurs atât de bun și că locul 3, îi obligă și mai mult pe elevii săi.

„Trebuie să recunosc că sunt bucuros. Am avut emoții mari, am întâlnit o echipă bună, am avut și am avut și șansă. La 0-1, puteam primi încă un gol și ar fi fost greu să revenim. Foarte greu a fost jocul. Sunt mulțumit că am reușit să câștigăm, că am făcut un sezon foarte bun, un an foarte bun, cu salvarea de la retrogradare și parcursul de acum. A fost un an greu, am muncit foarte mult. Am folosit în 21 de etape practic același 11, am schimbat foarte puțin. În ultimele jocuri, s-a văzut că n-am avut prospețime, am avut o stare de oboseală. Sunt bucuros că am câștigat. UTA, o echipă foarte bine organizată, cu jucători foarte buni. Noi am fost disciplinați, am reușit să revenim de la 0-1, ceea ce nu e deloc ușor în fața unei echipe ca UTA. Rămânem pe podium până în ianuarie, suntem fericiți, toată lumea a contribuit. Obiectivul nostru nu a fost acela de a ataca play-off-ul, era salvarea de la retrogradare, voiam să avem o liniște la final de campionat. Acum, că avem 37 de puncte, e clar că ne dorim mai mult”, a declarat Liviu Ciobotariu.

FC Voluntari, termină acest an pe locul 3 în Liga 1 indiferent de rezultatele care se vor consemna în această rundă până la final. De partea cealaltă, UTA a ajuns la opt etape consecutive fără victorie, patru egaluri şi patru eşecuri și cu 27 de puncte ocupă locul 9.