Liviu Dragnea, mesaj pentru români, cu ocazia Adormirii Maicii Domnului!

Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor a transmis romanilor un mesaj cu ocazia zilei de 15 august. Liderul PSD urează „La mulți ani” marinarilor și navigatorilor români în ziua în care prăznuim “Adormirea Maicii Domnului” și serbăm Ziua Marinei Române.

El afirmă că responsabilitatea și loialitatea demonstrate de cei care și-au dedicat viața acestei profesii în cadrul misiunilor internaționale și exercițiilor desfășurate împreună cu partenerii din cadrul Alianței Nord Atlantic arată că România este un aliat de nădejde care contribuie substanțial la asigurarea securității colective.

„Transmit tuturor romanilor gandurile mele calde, in aceasta zi de mare sarbatoare, in care praznuim “Adormirea Maicii Domnului” si serbam Ziua Marinei Romane. Ii onoram si ii cinstim astazi pe marinarii care servesc tara pe navele aflate sub pavilion romanesc, precum si pe toti cei care activeaza in porturile noastre. Prin devotament si profesionalism fac, zi de zi, cinste Romaniei. indemanarea si curajul de care dau dovada le aduc respectul si pretuirea noastra!„, a scris Dragnea pe pagina sa de Facebook.