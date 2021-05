Liviu Dragnea rămâne în închisoare. Sentința Tribunalului București este definitivă

Joi, 27 mai, exact în ziua în care fostul şef PSD a fost încarcerat, în urmă cu doi ani, Liviu Dragnea a primit o lovitură dură din partea magistraților. Acesta nu va fi eliberat condiționat, iar sentința Tribunalului București este definitivă.

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea este încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde execută o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Magistraţii au respins contestaţia ca fiind una nefondată şi au admis contestaţia de la PICCJ. După data de 27 august, Liviu Dragnea poate încerca din nou să iasă din penitenciar.

„Respinge contestatia formulata de contestatorul Dragnea Nicolae Liviu ca nefondata. Admite contestatia formulata de PICCJ – DNA impotriva sentintei, pe care o desfasoara in parte, in sensul ca propunerea sau cererea de liberare conditionata va putea fi reinnoita dupa 27.08.2021”, potrivit comunicatului.

Liviu Dragnea a fost audiat prin videoconferinţă miercuri, de la Penitenciarul Rahova, acolo unde este încarcerat. Acesta a mărturisit că pe toată perioada detenţiei, nu a avut nicio reacţie violentă, a suportat abuzuri şi a fost nevoit să cerşească participarea la anumite cursuri.

„Sunt o persoană care nu are un comportament jignitor, am suportat şi îndurat toate abuzurile în 9 luni de zile, muncă, hrană, sănătate, asistenţă juridică. Nu am avut nicio reacţie violentă, am participat la toate cursurile, pe care le-am cerşit. Mi-au zis că sunt prizonierul propriei mele educaţii. Am înţeles de ce am fost adus aici şi nu înţeleg de ce nu beneficiez de eliberare condiţionată”, a spus, miercuri, Liviu Dragnea.

La final, Liviu Dragnea i-a mărturisit judecătorului că a înțeles perfect de ce a fost condamnat.

”Judecător: Care e opinia dumneavoastră cu privire la sentinţă? Ce aţi înţeles din sentinţa dumneavoastră?

Liviu Dragnea: Puteţi să fiţi mai explicit?

Judecător: Aţi înţeles ceva din condamnare?

Liviu Dragnea: Am înţeles perfect”, a fost discuția între Liviu Dragnea și judecător.