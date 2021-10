Liviu Vârciu, la momentul adevărului! Câți bani a încasat pentru primul album L.A. A fost vândut în aproape un milion de exemplare

Liviu Vârciu s-a retras din industria muzicală de ani buni, concentrându-se pe televiziune, însă succesul răsunător al trupei L.A. nu a fost uitat. Mulți au crezut că artistul s-a îmbogățit după ce a lansat primul album, însă realitatea este alta. Liviu Vârciu a dezvăluit ce încasări a avut în acea perioadă.

Toată lumea își amintește de primul album al trupei L.A., succesul a fost unul răsunător, iar încasările pe măsură. Însă, Liviu Vârciu nu s-a ales cu nimic. În cadrul unui podcast online, artistul a mărturisit că pentru primul album, „Ochii tăi”, ce a fost vândut în peste un milion de exemplare, a încasat nici mai mult nici mai puțin de … o ladă de gin și una de ulei. (CITEȘTE ȘI: LIVIU VÂRCIU ESTE UN TĂTIC MODEL! SACRIFICIUL ENORM PE CARE L-A FĂCUT PENTRU FIICA LUI CEA MARE)

Deși pare surprinzător, Liviu Vârciu a dezvăluit cum s-a ajuns la acest lucru. Se pare că artistul a renunțat la toate drepturile, fără să bănuiască succesul pe care albul în va avea, doar pentru a beneficia de o poză color.

„Pentru primul album L.A. eu nu am luat nici un ban. Eu l-am dat cadou…Am vrut să îmi pună poză pe copertă și am zis: bă, dacă îmi pui poză pe copertă eu nu vreau nimic și el mi-a zis: îți fac și CD-ul color. A fost primul CD color din România. Și eu am zis nu vreau nici un ban, vreau să îmi faci poza color, să mă vadă color….

Mi-a dat o ladă de gin și o ladă de ulei. Albumul s-a vândut în 850.000 de exemplare, pe acte. S-a câștigat 2 dolari pe unitate, asta înseamnă 1.600.000 de dolari s-a câștigat pe album, pe acte, eu l-am dat gratis pe o ladă de gin și pentru că m-a făcut color”, a declarat Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu, despre ce mai neagră perioadă din viața lui

În același podcast, Liviu Vârciu a povestit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața lui. Atunci când după o carieră strălucitoare în trupa L.A. s-a confruntat cu o situație financiară extrem de precară.

„În 2005, eu nu aveam 200 de dolari să-mi plătesc chiria în Tineretului. Și îi mulțumesc lui Dulceață. Dulceață îl chema pe proprietarul apartamentului și chiar era o dulceață. Tot timpul mă aștepta. Domnul, n-am acum. Și venisem de la L.A, adică venisem de la 10.000 de dolari pe zi. Nu știu ce-am făcut cu banii, nu vă mint. Vă dau cuvântul meu că nu știu ce-am făcut cu banii. Nu doar eu, toți băieții din L.A, că nici Ache, nici Adi nu sunt bine.”, a mai declarat Liviu Vârciu.

(VEZI ȘI: LIVIU VÂRCIU ȘI-A “AVANSAT” IUBITA LA “GRADUL” DE ȘOFER PERSONAL, DUPĂ CE A RĂMAS FĂRĂ PERMIS)