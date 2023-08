Locul din România care este vânat de turiștii străini. Lacurile sale heliotermice au proprietăți tămăduitoare

Ocna Sibiului este o stațiune denumită și Litoralul Ardealului, situată la doar 17 kilometri de Sibiu. Dat fiind faptul că are o mulțime de saline și de obiective turistice, atrage, an de an, o mulțime de străini în România. Cu toate acestea, puțini români o valorifică.

În partea de nord a Depresiunii Sibiului, la o altitudine de 408 metri, este localizată stațiunea care face istorie de secole. Are nu mai puțin de 14 lacuri antroposaline care sunt interesante pentru turiști nu doar din punct de vedere turistic, ci și terapeutic. Oameni cu diferite probleme de sănătate, în special reumatologice, vin aici să se trateze.

De ce este Ocna Sibiului vizitată în scop terapeutic

Stațiunea a devenit celebră pentru că oferă atât o apă sărată, de mare concentrație, cât și nămol sapropelic ușor mineralizat și topoclimat sedativ de dealuri. Dintre cele 14 lacuri, jumătate dintre ele au efecte benefice deoarece pot folosi în cura extremă pentru băile reci din sezonul estival. De asemenea, lacurile cu apă minerală clorusodică hipertonă sunt bogate în săruri, printre care se numără: clorură de natriu, săruri de magneziu, calciu, potasiu, brom, iod și multe altele.

Caracterul helioterm al lacurilor este dat de stratificația salinității apei. De exemplu, sub un strat de apă de un metru și jumătate, apa este puțin concentrată și rece. Stratul de până la doi metri și jumătate are o temperatură dată de razele directe ale soarelui. Această combinație s-a dovedit a fi benefică pentru persoanele care au tulburări de circulație sangvină șa nivelul membrelor inferioare. În plus, a adus reale beneficii pentru persoanele care au afecțiuni ginecologice. Tot la Ocna Sibiului este și apă minerală clorusodică, utilizată de turiști prin băi, pentru efectele sale termice, mecanice, chimice și biologice.

Obiective turistice

Dintre cele 14 lacuri, 12 sunt chiar obiective turistice naturale. Multe dintre ele s-au format încă din antichitate și din perioada medievală, în urma exploatărilor de sare. Printre cele mai vizitate lacuri, se numără: Lacul fără fund, Lacul Avram Iancu, Lacul Brâncoveanu. Bonus: este chiar și o bază de tratament în stațiunea, dar pentru moment, este în proces de reconstrucție și modernizare.

Un alt obiectiv de neratat la Ocna Sibiului este biserica-cetate reformată din secolul al XIII. Originea sa este de bazilică romană, fiind construită pe piatră și cărămidă, cu forturi groase, trei nave, șase travee. Din anul 1569, a fost trecută la cultul reformant calvin, de la cel romano-catolic.

O altă biserică impresionantă este Biserica Brâncoveanu. Lăcașul de cult a fost ctitorit de Mihai Viteazu, în anul 1.600, după lupta de la Selimbar care a avut loc cu un an înainte.

