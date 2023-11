Lora nu mai ține cont de nimic și îl ia de bărbat pe Ionuț Ghenu. Toate detaliile despre nunta din 2024

După mai bine de 8 ani de relație, Lora și Ionuț Ghenu s-au hotărât să facă marele pas și să ajungă la altar. Nunta dintre artistă și managerul ei va avea loc în anul 2024. Cu ocazia unui interviu, cântăreața a spus și toate detaliile pe care le-au stabilit, până în acest moment, pentru marele eveniment.

În anul 2015, la scurtă vreme după căsnicia sortită eșecului și relația toxică de dinainte, blondina a decis să înceapă o relație cu fostul iubit al prietenei sale Doinița Oancea. Încă de la început, au apărut o mulțime de conflicte pentru care a fost nevoită mereu să se justifice atât în fața ex-ului, cât și a actriței. Acum, după ani buni de acuzații și piedici, cei doi au decis să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu.

Lora, toate detaliile despre nuntă

Artista a mărturisit că își dorește să aibă nunta în anul 2024, dar nu a stabilit nici data, nici locația sau alte detalii. Știe doar că atât ea, cât și partenerul său sunt pregătiți să facă marele pas:

„Încă nu am stabilit data pentru nuntă, doar anul și dorința pentru anul 2024. Dar nu știu, pentru că tot se întâmplă lucruri. Tot se întâmplă lucruri în lume, dar le ignor. Gata! Vreau foarte tare să mă căsătoresc cu Ionuț la anul. Și el vrea la fel de mult, îți dai seama. Nici nu știu ce să mai spun”, a spus Lora pentru Viva.

Cu privire la ținuta din ziua cea mare, a precizat, pentru aceeași sursă:

„Ei bine, încă nu m-am hotărât, nici la rochii, nici la designer, dar probabil o să am mai multe rochii. Sigur o să am mai multe rochii”.

Va fi mireasă pentru a doua oară

Puțini își mai aduc aminte, dar înainte de a avea relația cu Ionuț Ghenu, Lora a fost măritată cu Dan Badea, între anii 2012 și 2014. La ani de la despărțire, artista recunoscut că a trecut printr-un adevărat calvar din vina fostului partener. Susține că a fost abuzată fizic și verbal de către vedeta de la Antena 1 și că a suferit enorm:

„O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresiunea verbală. În general, e bine să ai grijă cu bărbaţii agresivi. O altă limită a fost atunci când mi-a cerut să aleg între el şi muzică, ceea ce mi s-a părut extrem de nedrept. Cea mai mare minciună a fost atunci când a spus că-şi doreşte familie şi copii cu mine şi apoi mi-a spus că nu. A durut foarte tare!

Nu vă imaginaţi. Au fost limite peste care nu am putut să trec şi să mai iubesc omul ăla. Ultima dată când am suferit foarte tare, am urlat în pernă şi apoi m-am ascuns în baie, între toaletă şi perete şi am plâns. Dar mi-a făcut foarte bine, m-a ajutat foarte mult. Ne-am întâlnit şi ne-am salutat, dar acum dacă ne-am întâlni, eu nu l-aş saluta. Nu aş putea!”, a dezvăluit Lora la Antena Stars, în anul 2017.

