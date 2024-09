Lora se căsătoreşte azi cu Ionuț Ghenu. Cum arată inelul cu care a cerut-o de soţie

Fericire mare pentru Lora și alesul inimii ei, Ionuț Ghenu! După o relație de aproape un deceniu, Lora și Ionuț Ghenu sunt pregătiți să-și oficializeze povestea de dragoste și să devină o familie cu acte în regulă.

Astăzi, 19 septembrie, cei doi vor spune ”Da” în fața ofițerului de la Starea Civilă, un moment mult așteptat atât de fani, cât și de cuplul care a fost mereu discret în privința vieții personale. Anunțul a fost făcut într-un mod inedit pe contul de Instagram al artistei, unde Lora a împărtășit vestea cu admiratorii săi, postând un video cu inelul de logodnă pe deget.

Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă, iar fanii lor au așteptat cu sufletul la gură vestea căsătoriei. După mai bine de 9 ani de relație și multiple cereri în căsătorie din partea lui Ionuț, cuplul este în sfârșit gata să facă acest pas important. Dacă nunta civilă va avea loc astăzi, cununia religioasă urmează să fie organizată în luna octombrie, când Lora va îmbrăca rochia de mireasă și va păși în fața altarului pentru a-și jura iubirea veșnică în fața lui Dumnezeu.

”Știți ce mi-am dat seama? Că mâine o să îmi taie cineva buletinul în fața mea. Și de mâine eu am să fiu căsătorită cu iubirea vieții mele. Mâine e Starea Civilă. Oh my God, I’m so happy (n.r. Doamne, sunt așa de fericită)”, a spus Lora, pe Instagram.