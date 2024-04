Loredana Atănăsoaie, autoarea crimei din Mangalia, condamnată la 15 ani și 3 luni de închisoare! Ce daune morale trebuie să achite familiei Alinei Ciobanu

Decizie de ultim moment în cazul crimei din Mangalia care a oripilat o țară întreagă! Loredana, tânăra care și-a ucis cea mai bună prietenă cu sânge rece, a fost condamnată la 15 ani și 3 luni de închisoare cu executare. De asemenea, ea este obligată să achite familiei Alinei Ciobanu daune morale în valoare de 75.000 de euro.

În noaptea de 5 spre 6 august 2023, Loredana Atănăsoaie, o tânără de 18 ani din Vaslui, și-a ucis cu sânge rece cea mai bună prietenă. Cele două se aflau la muncă pe litoral, iar crima s-a produs în hotelul unde erau cazate.

În fața anchetatorilor, ea și-a recunoscut fapta și a oferit detalii despre modul în care a comis monstruozitatea. La începutul lunii noiembrie, Loredana Atănăsoaie a fost trimisă în judecată, iar astăzi a venit și prima decizie în cazul ei.

Miercuri, 10 aprilie, Tribunalul din Constanța a decis condamnarea Loredanei Atănăsoaie la 15 ani și 3 luni de închisoare. De asemenea, ea trebuie să plătească 75.000 de euro cu titlu de daune morale. Decizia nu este definitivă, iar Adrian Cuculis, avocatul familiei Alinei Ciobanu, a declarat că acesta este minimul de pedeapsă. Astfel, există posibilitatea să depună apel.

În repetate rânduri, Loredana Atănăsoaie a mărturisit că regretă fapta. Tânăra și-a ucis colega de cameră cu sânge rege. Ea le-a povestit anchetatorilor că timp de 30 de minute a privit-o cum se stinge și a împiedicat-o să strige după ajutor. Acum, crima monstruoasă nu îi dă pace. În urmă cu ceva timp, fata de 18 ani a susținut că a avut un coșmar cu victima ei, Alina Ciobanu.

„Încă o dată, regret fapta pe care am săvârșit-o și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, am momente când încă mă gândesc la ea, am avut chiar și un coșmar cu Alina și am început să mă rog să mă ierte”, a spus Loredana, conform Antena 3.