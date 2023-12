Loredana Groza, bănuită că a făcut un bărbat celebru să divorțeze pentru ea! Scandalul care a bântuit România acum 30 de ani

Loredana Groza (53 de ani) este una dintre cele mai apreciate artiste din țară și, nu de puține ori, a ajuns în atenția publicului pentru aparițiile de senzație pe care le are în spațiul public. De altfel, activitatea în industria muzicală a debutat de la o vârstă fragedă, la vârsta de 18 ani devenind, deja, cunoscută. La momentul acela, s-a zvonit că artista ar fi avut o relație cu un bărbat celebru din România care, la rândul lui, ar fi înaintat actele de divorț pentru ea! Vezi mai jos detalii despre scandalul care a bântuit România în urmă cu 30 de ani!

Loredana Groza și-a început cariera în industria muzicală încă de la o vârstă fragedă. Pasionată de muzică, Lori a încântat publicul, încă de mică, cu vocea sa. La vârsta de 18 ani, cântăreața a început să se ridice în clasamentul popularității, odată cu piesa „Bună seara, iubite!” (melodia a fost compusă de Adrian Enescu, versurile sunt ale poetului Lucian Avramescu). Melodia a fost lansată în anul 1988. Tot la momentul acela, s-a zvonit că artista ar fi avut o relație cu marele actor Ion Caramitru. La vremea respectivă, o întrebare „trona” pe buzele multora. Și anume, dacă Ion Caramitru ar fi fost amantul ei! S-a mai zvonit că actorul ar fi înaintat actele de divorț, pentru a fi cu ea!

Anii au trecut, iar Loredana Groza a deslușit misterul de la vremea aceea. A fost implicată într-o eventuală relație cu marele actor Ion Caramitru? În cadrul unui podcast, cântăreața în vârstă de 53 de ani a recunoscut, fără să aibă rețineri, ce s-a întâmplat la momentul acela, dar și cum a ajuns să îl cunoască pe actor.

Loredana Groza a deslușit misterul. Cântăreața a povestit cum a luat naștere piesa „Bună seara, iubite!”, cât de greu a fost întregul proces, dar și cum s-a cunoscut cu actorul Ion Caramitru. A amintit faptul că se spunea, la vremea aceea, că actorul ar fi divorțat pentru ea și că ar fi avut copii cu el. Totuși, toate acestea zvonuri au fost neadevărate. Iar acum a făcut lumină în cazul subiectului care a „colindat” presa în vremea comunistă.

„Am tras 100 duble atunci în studioul lui Adrian Enescu și, la un moment dat, am început să plâng, eram, pur și simplu, epuizată! Și atunci am dat-o cel mai bine: mi-au zis gata, acum e bine!

Vezi și LOREDANA GROZA DĂ DOVADĂ DE EXUBERANȚĂ LA 53 DE ANI! ȚINUTA PROVOCATOARE ÎN CARE A IEȘIT ÎN PUBLIC A DEVENIT ȚINTA APRECIERILOR: „NU VREI SĂ ÎMBĂTRÂNEȘTI DELOC”

Vezi și ÎNDRĂGOSTITĂ PÂNĂ PESTE CAP DE EL, LOREDANA GROZA RECUNOAȘTE: „NU AM ÎNCETAT NICIODATĂ SĂ VISEZ”

Cât despre modul în care s-a cunoscut cu actorul Ion Caramitru, Loredana Groza a mărturisit că totul s-a întâmplat la Sala Polivalentă. Când cânta „Bună seara, iubite!”, marele actor a apărut pe scenă. A fost un moment care îi va rămâne întipărit în memorie. Ulterior, au mers împreună într-un turneu în Ardeal. Despre actor, cântăreața de 53 de ani a mărturisit că este un „om extraordinar și un artist desăvârșit”. La finalul anilor 1980, piesa „Bună seara, iubite!” s-a vândut în peste 1.000.000 de exemplare. Un șlagăr al vremii comuniste!

„Într-o vară, aveam sold out la Sala Polivalenta și cred că aveam trei show-uri pe zi. Am început să cânt «Bună seara, iubite!» și pe scenă apare Caramitru! Sala… nu pot să zic ce a fost. A fost absolut șoc, eu am fost șocată total! A fost un moment uimitor pentru mine pentru că ne-am întâlnit.

Din momentul acela, am creat o relație foarte frumoasă cu Pino, așa i se spunea lui Caramitru. Am fost împreună într-un turneu în tot Ardealul cu el. S-a dovedit un om extraordinar și un artist desăvârșit. Atunci când l-am văzut la televizor, la Revoluție, am rămas șocată! Am zis: nu se poate! În sfârșit, suntem la putere! Ura!”, mai povestise artista.