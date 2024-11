Loredana Groza, pusă la zid din cauza ținutelor pe care le poartă la 54 de ani! Cine îi sare îi apărare cântăreței, după aparițiile îndrăznețe

Loredana Groza iubește să fie în centrul atenției și reușește să atragă toate privirile atunci când vine vorba de aparițiile publice. În timp ce unii o apreciază pentru look-ul îndrăzneț, alții o cam pun la zid. Stilistul Florin Burescu a rupt tăcerea și a făcut declarații interesante despre stilul vestimentar al celebrei cântărețe!

Fostul stilsit al Loredanei Groza consideră că toate comentariile de hate „se nasc din frustrări”. În ochii lui Florin Burescu, vedeta este printre puținele din România care merită statutul de divă. Cu atât mai mult, cuvintele de laudă nu s-au oprit aici. Spunem asta pentru că îndrăgitul designer este de părere că artista este una dintre cele mai bine îmbrăcate cântărețe de la noi din țară, asta pentru că știe foarte bine cum să își pună în evidență calitățile.

Designerul nu le recomandă tuturor oamenilor un asemenea stil vestimentar, mai ales dacă vine vorba de nunți sau de munca la birou. Loredana Groza a colaborat ceva timp cu stilistul Florin Burescu, iar el se bucură că a avut această oportunitate în carieră.

„Lori mizează pe ce are mai bun și mai frumos, se află într-o perioadă foarte bună a vieții, a corpului, a imaginii. Nu consider că exagerează. Da, este un stil excentric, nu-l recomand oamenilor, care merg la birou sau la nunți, nicidecum nu trebuie să vă îmbrăcați așa. Dar, Loredana, ca ținută de show, este cea mai bună, cea mai colorată și mai expansivă din România. Am colaborat cu ea, pe plan stilistic, mă bucur că am în CV un astfel de artist. Este singura care își merită statutul de divă, pe plan muzical”, a mai spus stilistul.