Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de duminică, 21 iulie 2019

Duminică, 21 iulie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 18 iulie 2019, Loteria Română a acordat 18.795 câștiguri, în valoare totală de 5.460.665,13 lei.

SUPLIMENTAR – 500.000 LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49: câte 250.000 lei pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din 21 iulie si 25 iulie 2019.

In urma castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 lei: cate 250.000 lei pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din 21 iulie si 25 iulie 2019.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,61 milioane lei (peste 552.500 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12,46 milioane lei (peste 2,63 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 556.000 lei (peste 117.500 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 411.000 lei (peste 86.800 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 359.000 lei (aprox. 76.000 euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat este de peste 14.000 lei.

