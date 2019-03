Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49, numerele de joi, 31 martie 2019

Astăzi este duminică, 31 martie 2019, și… extragerile făcute de Loteria Română sunt deja o tradiție în țara noastră. Cei care ghicesc azi toate numerele extrase se pot îmbogăți. Premiul cel mare la Loto 6 din 49 a fost câştigat ultima dată pe 2 decembrie 2018,la Tragerea Suplimentară de Centenar. Verifică după ora 18:00 rezultatele extragerii la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc ca să vezi dacă te numeri printre câștigători.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,38 milioane lei (peste 3,44 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 2,4 milioane lei (peste 504.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,34 milioane lei (peste 1,54 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 467.000 lei (peste 98.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 390.000 lei (aproximativ 82.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 280.000 lei (peste 58.600 euro), conform loto.ro.

Loto 6 din 49. Rezultate Loto 6 din 49, numerele extrase duminică, 10 martie 2019

La scurt timp după ce s-au aflat numerele norocoase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, acestea au fost publicate și pe CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Loto 6 din 49:

Noroc:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Cum să câștigi la Loto

Anumite șiruri de numere se repetă periodic la loto, au descoperit jucătorii înrăiți. Să fie vorba de karma sau o escrocherie? Un jucător pasionat a făcut o analiză. Totul a început acum doi ani, cu o statistică a șirurilor de numere care au adus în buzunarele celui ce le-a jucat permanent sume importante de bani, arată Blastingnews. Astfel, există anumite șiruri de numere, care generează câștiguri sigure, chiar după ce scădem toate cheltuielile cu biletele la toate tragerile.