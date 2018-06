Low după victoria dramatică cu Suedia: „A fost un thriller!”

Campioana mondială en titre, Germania, a învins dramatic formaţia Suediei cu scorul de 2-1 (0-1), în Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.

Nationalmannschaft s-a salvat in extremis, marcând golul victoriei în prelungiri, prin Toni Kroos (minutul 90+5), după ce a fost condusă la pauză prin golul lui Ola Toivonen (minutul 32), iar Marco Reus (minutul 48) a egalat.

Germania, care venea după un eşec surprinzător cu Mexicul (0-1), a dominat partida din start, având o posesie a mingii covârşitoare, dar fără a crea pericol în mod deosebit la poarta lui Olsen.

„Sunt bucuros că am răsturnat scorul şi am marcat acest gol vital. A fost un thriller, plin de emoţie, ca un montagne russe până la fluierul final. Emoţiile s-au acumulat şi am avut ocazii enorme, precum cea cu capul a lui Mario Gomez, iar ultimele două minute au fost pline de dramă. Dar acest gen de lucruri există în fotbal, meciurile eliminatorii se decid adesea ca acesta. Nu e prima oară când am trăit aşa ceva. ”Am apreciat că nu ne-au lăsat nervii şi nu ne-am panicat după ce am încasat golul. Nu ne-am pierdut capul şi am încercat să pasăm şi mai rapid, să-i facem să alerge pentru a obosi şi pentru a crea spaţii”, a declarat Joachim Low după victoria Germaniei.

Germania este favorită la calificare acum, dar trebuie să învingă în ultimul meci Coreea de Sud. Mexicul are nevoie de un singur punct pentru a câştiga grupa, dar nu e sigură de calificarea în optimi.

Ultimele meciuri din grupă vor avea loc pe 27 iunie, Coreea de Sud – Germania şi Mexic – Suedia, la Ekaterinburg.