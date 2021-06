Luis Stan, pentru prima dată la TV. Ce a povestit „boala copiilor”, în emisiunea lui Dan Capatos: cum a început nebunia TikTok-ului

„Boala copiilor” a venit pentru prima dată într-un platou de televiziune! Inegalabilul Luis Stan a fost prezent la Xtra Night Show alături de iubita lui, Georgeta, acolo unde cei doi au povestit de unde a pornit nebunia TikTok-ului și cum a ajuns celebrul personaj să fie imitat de toată lumea.

„Regele viralelor” a venit însoțit de iubita lui, Georgeta și a spus lucruri inedite din viața lui, care nu se văd pe rețelele de socializare.

”De la mine pleacă improvizația ”Hei, Luis Stan, ce draci aveți pe voi?”, acum, că soția mea este cu mine, și ea are draci pe ea, normal. Da, este prima oară când apar la televizor. Restaurantul la care filmez este cel a fratelui meu, este afacerea familei. Acolo merg, mai fac un TikTok, mai fac un live, mai mănânc ceva și după plec. Da, mă așteptam să pornească toată nebunia. Eu când am cunoscut prima dată Tik Tok-ul, am văzut fel și fel de fețe. Am zis că sunt exact unde trebuie să fiu, la balamuc. Tot ce fac în ziua de astăzi este că sunt natural. Nu stau să filmez, toate pe loc, la secundă”, a declarat Luis Stan la Xtra Night Show la Antena Stars.

De unde vine expresia „Ai draci pe tine”

Cu zâmbetul pe buze, Luis Stan a povestit de unde vine expresia „Ai draci pe tine”, care a devenit virală. De asemenea, fenomenul de pe TikTok a mai mărturisit că este dinamovist și a și jucat pentru echipa lui de suflet, însă o accidentare la genunchi i-a pus capăt carierei.

”Asta cu ”Ai draci pe tine” o am de când jucam fotbal, de când eram sportiv și mergeam prin chioșcuri, prin mall-uri, și spuneam: ”Ce faci, ai draci pe tine?” și zâmbea. Am făcut junioratul la Dinamo, după aceea am jucat pe afară mai mult timp, dar din cauza problemelor la genunchi, cu meniscul, am căutat meniscul, el a fugit, dar după aceea… asta a fost problema. Avea draci pe menisc, serios”, a mai spus Luis Stan.