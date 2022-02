Mădălin Ionescu, în stare gravă la spital: ”Boala a debutat furtunos”. Ce a pățit vedeta de televiziune?

Mădălin Ionescu a fost absent în ultimele săptămâni din spațiul public, deoarece s-a confruntat cu varianta Omicron a Coronavirusului. Prezentatorul TV a ajuns în stare gravă la Spitalul Matei Balș.

În urmă cu trei săptămâni, soția lui Mădălin Ionescu, dar și fiica acestora, s-au îmbolnăvit de COVID-19. La scurt timp după s-a infectat și prezentatorul TV, însă acesta a făcut o formă mai gravă a bolii. El ajungând într-un final de urgență la spital.

Omul de televiziune a revenit în spațiul public și a mărturisit prin ce a trecut în ultima perioadă și cât de rău l-a afectat varianta Omicron a coronavirusului.

Mădălin Ionescu: ”Boala a debutat furtunos în urmă cu 20 de zile”

Recent, Mădălin Ionescu a povestit pe rețelele de socializare că nu a mai răcit de 25 de ani. După ce familia lui s-a infectat cu COVID-19, au început să apară simptomele și la el. Prezentatorul TV a mărturisit că boala a debutat ”furtunos” în urmă cu 20 de zile. Încă din prima noapte, a avut 39 de grade temperatură. Atunci, starea i s-a mai ameliorat după ce a luat antibiotic, antiviral și antitermice.

”N-am mai postat nimic de trei săptămâni pentru că m-am infectat cu celebrul Omicron. Nu am mai răcit de 25 de ani, așa că m-a șocat destul de tare după ce familia mea s-a infectat cu Covid.

Am început să am și eu simptome. Boala a debutat furtunos în urmă cu 20 de zile. În prima noapte am făcut aproape 39 de grade temperatură. Am luat antibiotic, antiviral și antitermice și starea s-a ameliorat cu excepția unui hârșâit ușor care mi s-a părut o reacție alergică la un medicament”, a declarat Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare.

Mădălin Ionescu, transportat de urgență la Spitalul Matei Balș

Inițial, vedeta TV a crezut că a contactat o formă ușoară a bolii și decis să se trateze acasă, însă după 11 zile, starea lui de sănătate s-a agravat și a fost dus imediat la Spitalul Matei Balș din București.

Medicii îl anunțaseră atunci că are pneumonie și plămânii afectați în proporție de 15 la sută. De asemenea, nici până în ziua de astăzi, Mădălin Ionescu nu s-a refăcut după infectarea cu COVID-19.

”În a opta zi m-am trezit din nou cu temperatură, mi-au revenit simptomele sub o amenințare destul de gravă. Temperatura am controlat-o la 38, am făcut perfuzii, sunt vânat încă. Trei zile am avut din nou febră ca-n perioada Delta.

În a 11-a zi am ajuns la spital la Matei Balș! Mi-au făcut investigații și așa am aflat că am pneumonie! Plămânii erau afectați în proporție de 15 la sută.

Am urmat un tratament nou, cu un antibiotic special. Am slăbit 5 kg și am mai luat un virus sau o bacterie de la Petra, care a dus la inflamarea gâtului. Nu sunt refăcut.”, a mai transmis Mădălin Ionescu.

