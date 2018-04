Mădălin Ionescu a stat pentru prima oară timp de 7 zile despărțit de soția lui, Cristina Șișcanu. Fostul prezentator TV a urmat o clinică de detoxifiere în Turcia, iar soția lui, Cristina Șișcanu, a mărturisit că s-a simțit extraordinar.

“S-a simtit minunat, a venit zen! A mers cu fratele lui, au stat o saptamana acolo, au mancat numai frunze si sucuri, s-au plimbat pe mare si a fost minunat. E pentru prima oara cand am stat despartiti si noi 7 zile. Eu nu am putut sa merg, ca m-as fi dus, dar nu am putut pentru ca alaptez si nu pot sa tin o cura de detoxifiere”, a declarat Cristina Siscanu, citată de wowbiz.ro.

„Prima oara intr-o vacanta doar noi doi… Aveam 11 ani cand ne-am nimerit in aceeasi tabara. Eram noi si inca vreo suta de copii… Au trecut atatia ani! Daca mi-ar fi spus cineva in urma cu o luna ca voi pleca intr-o vacanta numai cu fratele meu, as fi ras cu lacrimi! Noroc ca avem fiecare camera si baia lui, plus un living, bucatarie, terasa, gradina, vedere la mare… Ma rog… fite! Aaa e la prima vacanta impreuna!”, a scris Madalin Ionescu pe Facebook in timp ce se afla in Turcia, la Bodrum.