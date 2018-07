Mădălina Pamfile a născut! Fetița ei a avut 4 kilograme la naștere

Mădălina Pamfile a adus astăzi pe lume o fetiță perfect sănătoasă! Vedeta aștepta să nască din moment în moment! (Promotiile zilei la monitoare )

Mădălina Pamfile a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă în Spania acolo unde locuiește împreună cu iubitul ei. Micuța a cântărit la naștere 4 kilograme, iar Mădălina a publicat pe contul ei de Instagram și prima fotografie cu feblețea ei.

În vârstă de 25 de ani, Mădălina Pamfile a povestit în cadrul unei intervenții telefonice la Antena Stars în urmă cu ceva timp că are cu 30 de kilograme în plus și că va încerca să nască natural. (CITEȘTE ȘI: MĂDĂLINA PAMFILE, POZATĂ ÎN COSTUM DE BAIE DIN DOUĂ PIESE! E SEXY, IAR BURTICA DE GRAVIDĂ I SE VEDE ÎN TOATĂ SPLENDOAREA)

“De la o oră la alta trebuit să nasc, mâine avem programare la doctor să vedem ce soluție găsim. Au trecut cele 40 de săptămâni, medicii spun că este normal, se așteaptă până la 42 de săptămâni. Se spune despre fetițe că vin mai repede, dar a mea nu vrea. Stările mele au fost destul de grele la început, mi-a fost destul de rău. La 5 luni luasem deja 20 de kilograme, acum am 30 de kilograme în plus. În Spania nu este o opțiune cezariana, decât dacă sunt complicații, voi încerca să nasc natural”, a declarat Mădălina Pamfile în cadrul emisiunii “Star Matinal”.

Mădălina Pamfile a dezvăluit numele bebelușului

Fiica pe care o va avea cu iubitul ei va purta numele Sofia. Vă reamintim că fosta asistentă TV era gravidă cu alt bărbat în momentul separării de fostul soț. Cu actualul partener, ea s-a afișat pe rețelele de socializare în ianuarie 2018, însă a ales să nu îi dezvăluie identitatea. (VEZI ȘI: TEMPERATURILE SCAD CĂTRE ZERO, DAR MĂDĂLINA PAMFILE I-A ÎNCINS PE TOŢI CU PRIMELE POZE ÎN COSTUM DE BAIE DE LA DIVORŢ)

“Am fost nervoasă câteva luni, insomniile parcă nu se mai terminau. Am picioarele umflate şi am pus 30 de kilograme. Am ales numele fetiţei. O va chema Sofia. Am ales să nasc în Spania pentru că aici locuiesc. Aici, cezariana este opţiunea medicului. Doar dacă nu se poate naşte natural şi doctorul decide operaţia, o voi face.”, a mai mărturisit fosta asistentă TV. (Cele mai bune oferte laptopuri)