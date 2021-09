Magda Pălimariu și-a anulat nunta fastuoasă din cauza pandemiei „Ne-am dorit mult să se întâmple”

Magda Pălimariu (42 de ani) s-a căsătorit pe 21 august 2021, însă a anulat petrecerea fastuoasă. Invitată în emisiunea „La Măruță”, prezentatoarea rubricii meteo a știrilor Pro TV a a povestit despre fericitul eveniment.

Magda a anunțat că petrecerea va urma.

„Din cauza pandemiei, nu am a avut loc și petrecerea de nuntă, va urma. (…) Nu am avut emoții. Ne-am liniștit în ziua aceea, pentru că ne-am dorit atât de mult să se întâmple acest eveniment încât într-adevăr, în acea săptămână, au fost multe lucruri de rezolvat, alergătură, foarte, foarte multe, multă agitație”, a povestit Magda.

„Așadar, de ziua mea, pentru că a fost ziua mea cu o zi înainte, am tras linie, ne-am așezat la masă și am fost de acord amândoi să ne liniștim și să ne bucurăm de eveniment. Nu a fost cu emoții. A fost exact așa cum ne-am dorit amândoi. Am avut vreme superbă”, a continuat.

„Aș putea spune că a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. (…) Nu prea simt eu nevoia să vorbesc despre lucrurile personale, ca să spun așa, dar numele meu în spațiul public va rămâne același. În buletin e schimbat deja, e adevărat, dar în viața publică voi rămâne cu același nume”, a mai spus. „Am reușit să plecăm în vacanță înainte de eveniment, în Marbella (n.red. Spania), locul nostru preferat. Apoi am plecat după ce ne-am căsătorit două zile la Iași, după care în Norvegia”, a mai povestit Magda.

Magda a purtat două rochii. Una dintre acestea a avut un umăr gol, iar cea de-a doua a fost mulată, cu mâneci lungi, umeri bufanți și un decolteu în formă de inimă îmbrăcat în dantelă. Prezentatoarea și-a accesorizat prima ținută cu o tiara, iar pe cea de-a doua cu o diademă cu perle.