Magda Vasiliu, dezvăluiri emoţionante despre mama sa: „73 de ani pe care nu-i arată şi pe care, mai ales, nu-i simte”

Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu și-a aniversat recent mama. Bruneta a ţinut să îi transmită un mesaj public celei care i-a dat viaţă, în care să îi multumească pentru toată grija pe care i-a purtat-o. De asemenea, Magda a mai făcut câteva dezvăluiri din copilăria sa.

Bucurie mare în familia Magdei Vasiliu. Mama acesteia a împlinit venerabila vârstă de 73 de ani, pe 19 august. Vedeta i-a transmis un mesaj emoţionant pe pagina sa de Facebook.

”Sper să o pot convinge să vină de tot în Italia”

Mai mult decât atât, fosta prezentatoare de televiziune și-a dori ca mama sa să se mute alături de ea, în Italia.

”Azi (n.r. 19 august) e ziua mamei mele, Maria. 73 de ani pe care nu-i arata si pe care, mai ales, nu-i simte. Mi-o aduc aminte din copilarie cu tocuri inalte, parfumuri bune si un machiaj mereu discret. A fost profesor de limba romana si franceza, m-a obligat prin diverse metode sa invat, desi foarte studioasa n-am fost eu🙄😁. Iubeste animalele, teatrul, opera, cartile, florile si inghetata. Acum, la 73 de ani impliniti astazi, recapituleaza constiincioasa italiana studiata in facultate. Si ii iese foarte bine. Asta pentru ca ne tot viziteaza de cativa ani, iar eu sper s-o pot convinge sa vina de tot in Italia. Dar, fiind Leu, nu se lasa convinsa prea usor.☺️”, a scris Magda Vadsiliu pe Facebook.

Magda Vasiliu este din nou o femeie liberă

Informația a fost confirmată chiar de ea, într-un interviu cu jurnalistul Cristi Brancu. Primele suspiciuni au apărut după ce vedeta i-a omis pe soțul ei atunci când a fost întrebată „cine a ajutat-o să treacă peste greutăți”.

„Este o decizie pe care am luat-o de comun acord si pe care nu îmi doresc sa o comentez pentru că nu este nimic spectaculos.

La un moment dată prioritatile se schimbă, țelurile se schimbă. Așa cum a fost mutatul in Italia, apoi boala lui Vlad. Probabil că la un moment dat apar tot felul de lucruri asa ca am decis fiecare să mergem pe drumul lui. Dar nu e nimic de ascuns, nimic senzațional”, a spus vedeta.

Sursă foto: Arhivă Cancan