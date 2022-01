Mai tare ca Borcea! Câți copii are Dani Mocanu, de fapt. Nici el nu le mai știe numărul exact

Dani Mocanu este unul dintre cele mai ascultați maneliști, la numai 29 de ani având o comunitate uriașă de tineri care îl urmăresc pe rețelele de socializare și îi apreciază muzica.

Manelistul încearcă să fie aproape de fanii săi și să fie sincer cu aceștia, răspunzând cu dezinvoltură la întrebări. Însă, în urmă cu câteva luni, un răspuns dat de Dani Mocanu unui internaut a șocat opinia publică. Un fan și-a dorit să știe câți copii are manelistul, dar răspunsul lui a fost halucinant. Din ceea ce a răspuns Dani Mocanu deducem faptul că manelistul nu mai știe, exact, câți copii are. ”Trei fete și cred că… doi băieți”, a scris artistul pe contul său de Instagram, într-o ușoară incertitudine.

Chiar dacă nu știe câți copii are, acest lucru nu l-a făcut să și adune o avere impresionantă. Deși are doar nouă clase, Dani Mocanu are conturile pline și bunuri imobiliare pe care mulți și le-ar dori.

Ce avere are Dani Mocanu

Manelistul deține mai mulți bolizi de lux marca BMW și Porsche care se ridică la zeci de mii de euro. Mai mult de atât, el mai are și o casă imensă construită într-un stil aparte, în Argeș.

Acum ceva timp, Dani Mocanu și-a șocat fanii, în momentul în care le-a spus acestora că se gândește să se retragă din muzică. Manelistul a avut, ca argument, faptul că și-a îndeplinit visul și a făcut suficienți bani și că se gândește să ia calea spre Dumnezeu.

„Am două milioane și jumătate de persoane pe YouTube care îmi urmăresc zilnic activitatea. Din 2,5 milioane de persoane, eu cred și îmi doresc din tot sufletul meu și o să mă străduiesc și o să-mi pun toate puterile să pot convinge măcar zece persoane din atâtea milioane să se pocăiască și să-L urmeze pe Dumnezeu.

Dumnezeu vrea ca eu să aduc cât mai multe suflete la El! Ăsta a fost planul Lui Dumnezeu! Să fac ceva, să ies în evidență, să acaparez cât mai multă lume, să am un public atât de larg, încât să-L pot lăuda pe Dumnezeu în fața voastră!”, spunea Dani Mocanu, la un moment dat.

