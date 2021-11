Maia Morgenstern a ajuns pe mâna medicilor și a povestit prin ce a trecut: ”Am fost tratată cu...”

Maia Morgenstern păstrează o relație strânsă cu urmăritorii de pe rețelele de socializare. Marea actriță este activă și împărtășește orice trăire sau eveniment din viața ei, așa cum a făcut-o și de această dată când s-a destăinuit fanilor și le-a povestit cum a ajuns să fie internată în spital, dar și cum a fost tratată de echipa medicală.

Pe cât de activă este în mediul online, pe atât de activă este și în viața de zi cu zi. Maia Morgenstern are o energie de invidiat, însă cu trecerea timpului sănătatea pare să-i joace feste. Actrița a ajuns pe mâna medicilor, iar în contextul actual al pandemiei de coronavirus, Maia Morgenstern a reușit să-și îngrijoreze fanii atunci când a dezvăluit că a fost internată în spital:

”Am fost internată în spital. Pentru o scurtă perioadă de timp. Sunt profund recunoscătoare, am toate motivele. Am fost tratată cu grijă, cu atenție, cu seriozitate și profesionalism. Dar, dincolo de toate, cu omenie.

Și am observat că toți pacienții era tratați așa, cu bunătate, la spital. La spitalul unde am fost internată eu. Pentru o scurtă perioadă de timp. Slavă Domnului, lucrurile merg spre bine”, a scris Maia Morgenstern.

După 40 de ani pe scena teatrului, Maia Morgenstern se retrage

Maia Morgenstern a făcut ceea ce a iubit o viață: teatru. Timp de 40 de ani a fost pe scena teatrului românesc și a bucurat inimile iubitorilor de artă. După aproape o viață de om, marea actriță se retrage în glorie:

“Aştept pensia. E vremea. Muncesc de peste patruzeci de ani. Merit. Acum patruzeci de ani şi ceva, puţin ceva, am căzut la examenul de admitere la facultate. Facultatea de teatru: IATC.

Eram 500 de fete pe 4 locuri. N-am intrat. Meritam. Să nu intru: un repertoriu nepotrivit. Sau dosar? În fine… Monolog aiurea şi poeziile. De forţă, de dragoste, populară, fabulă sau de comedie. Şi filozofică. Aveam 18 ani.

Am intrat la muncă, la Teatrul Evreiesc de Stat. Figurantă corp ansamblu – că n-aveam studii. Aveam 18 ani. Am dansat şi-am cântat şi-am învăţat din mers. Şi-am plâns un pic. Acum aştept pensia. Merit. Pensia vine pe numele tău adevărat. Pensie merit. Nu de merit. Merit pensia”, a scris Maia Morgensetrn pe contul de socializare, în urmă cu un an.

Sursa foto: Facebook.ro