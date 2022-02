Mălina Avasiloaie este în culmea fericirii. Ce anunț a făcut artista?

Mălina Avasiloaie a anunțat ieri pe rețelele de socializare că este gravidă, iar astăzi a venit cu o nouă veste pentru fanii acesteia. Cântăreața a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei, Alin Gabor.

Artista Mălina Avasiloaie poate spune că este acum o femeie împlinită. Totul merge strună, cariera ei de cântăreață este în plină ascensiune, iubitul tocmai ce a cerut-o în căsătorie și acum urmează să devină și mămică.

Vedeta care a câștigat în urmă cu câțiva ani titlul de Miss Moldova, și-a anunțat ieri fanii, printr-un videoclip postat pe Instagram, că va deveni mamă pentru prima oară, alături de iubitul ei, Alin Gabor.

Mălina Avasiloaie face nunta, apoi copilul

Astăzi, în cadrul unei emisiuni TV, artista a dezvăluit o nouă bucurie din viața sa personală. Și anume, că urmează să se mărite. Mălina a precizat că în luna martie ea și medicul stomatolog vor face cununia civilă și vor da și o petrecere pentru acest eveniment, dar și pentru faptul că vor deveni părinți peste câteva luni.

”În martie depunem actele de căsătorie, adio burlăcie, adio gagici. I-am zis lui Alin că mai are timp să se mai răzgândească 2-3 săptămâni, doar atât”, a spus Mălina Avasiloaie la Antena Stars.

Cum a aflat Mălina Avasiloaie că este însărcinată?

Mălina a rămas surprinsă de cât de repede a reușit să rămână gravidă cu primul ei bebeluș. Artista a mai spus că și-a dorit împreună cu partenerul său să devină părinți și chiar au programat ca această sarcină să apară.

”Cel care a simțit și era convins a fost Alin, modul în care am aflat a fost un mod de a afla doar pentru mine, pentru el a fost doar o confirmare. Tot mă bătea la cap să fac test de sarcină, eu nu credeam că am rămas atât de repede, cu toate că ne-am dorit, că a fost programat. Am zis că parcă e prea frumos să ne dea Dumnezeu binecuvântarea asta așa din prima, nu știam dacă o merităm atât de repede. Relația noastră era destul de la început, dar uite că Dumnezeu a simțit că e sincer tot ce simțim unul pentru ceălălalt și am luat-o ca o binecuvântare în viața noastră. Am 16 săptămâni, am trecut în trimestrul al doilea”, a mai zis ea la Antena Stars.