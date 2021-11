Mama lui Culiţă Sterp, detalii emoţionante despre tatăl copiilor ei: „Nu era zi în care să nu plâng”

Culiță Sterp este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Deşi în prezent are o viaţă lipsită de griji, puţini sunt cei care ştiu greutăţile cu care acesta s-a confruntat în copilărie. Mama acestuia s-a chinuit de una singură să îl crească atât pe el cât şi pe ceilaţi fraţi. Aceasta a povestit în cadrul unui interviu detalii neştiute despre aceas perioadă grea.

Culiță Sterp a avut parte de o copilărie frumoasă, dar dificilă. Figura paternă a lipsit din viaţa artistului şi a fraţilor săi, însă nu doar ei sunt cei care au suferit. Mama Geta şi-a deschis sufletul în fața internauților și a povestit cum a reușit să facă față tuturor obstacolelor pe care le-a întâmpinat.

Unul dintre episoadele marcante din viaţa acesteia a fost momentul în care soțul său a intrat în închisoare în timp ce ea era însărcinată.

Tatăl lui Culiță Sterp a fost arestat

Femeia a povestit cu lux de amănunte perioada în care era însărcinată cu Getuța. Aceasta susține că a fost extrem de dificil deoarece deja apăruseră pe lume Culiță și Ileana şi nu avea niciun ajutor.

„Când eram însărcinată cu Getuța în două luni, pe tatăl ei l-a arestat la Poarta Albă, la Constanța. Am stat toată vara cu copiii mici, cu Ileana și cu Culiță…Culiță era mic, ce avea, trei ani jumătate, Ileana un an jumătate. Pe Getuța am născut-o în septembrie, chiar de Ziua Crucii e născută, e o zi binecuvântată. În ziua aia a plouat cu găleata”, a povestit ea.

În acelaşi timp, mama Geta a mărturisit faptul că la acea vreme nu avea o situaţie financiară deloc bună. Cu ochii în lacrimi, mama artistului a dezvăluit că stătea într-o bucătărie, singura cameră amenajată, iar în celelalte încăperi nu avea nici măcar geamuri.

„Toată vara am scris multe scrisori subsemnatului, mi-a scris și el mie, plângeam, vorbeam cu copiii, dar ce puteai să vorbești cu doi copii mici.Vorbeam cu ei că nu aveam cu cine. N-aveam poartă la casă, nu aveam geamurile puse, aveam o bucătărie gata si acolo dormeam cu ei. Mi-era foarte dor de el, plângeam, nu era zi să nu plâng, îi scriam scrisori, îmi scria și el mie înapoi…dar ce credeți că s-a întâmplat cu acele scrisori? Când s-a întors de acolo, mi-a dat foc și la scrisori, că poate acum citeam una dintre ele”, a subliniat ea.

„Și ele au avut soarta costumului. Născui în septembrie și cred că la o lună jumătate de când am născut, am zis să mă duc la tatăl ei în vizită…atunci sper că îi era dor de mine, nu ca acum. Am luat fata în brațe, luai pe Culiță, luai pe Ileana și am luat autobuzul. De la Simeria am luat trenul direct Medgidia. Atunci te-a văzut prima dată, de unde să te vadă dacă el era arestat? Eram cu inima împăcată că l-am vizitat. Cam la o lună jumătate a fost eliberat și el”, a mai spus ea.

Sursă foto: Instagram